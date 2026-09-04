Escapades dans l'Ain : parenthèse à deux dans le Haut-Bugey

À une heure en voiture de Lyon, avec la chaîne du Mont-Blanc en toile de fond, le Haut-Bugey offre un petit goût de vacances prolongées… Avec ses lacs à taille humaine et son discret relief, il est l’écrin parfait pour une escapade à deux, en amoureux.

Alors que la rentrée marque l’éloignement de l’insouciance des vacances, pourquoi ne pas renouer

le temps d’un week-end avec un peu de sérénité ? Le Haut-Bugey, avec son incontournable lac de Nantua, offre à qui sait s’y attarder de surprenantes pépites entre nature, patrimoine et expériences hors des sentiers battus.

Immersion sensorielle au lac Genin

Niché au creux d’une clairière entourée de sapins, à 830 mètres d’altitude, le lac Genin n’est pas sans dégager un petit air de Canada… Ce lac de combe s’apparente à une véritable aire de jeux naturelle : sentiers de randonnée, circuits VTT, baignade surveillée l’été, pêche… Mais ici vous pouvez également vous initier à une pratique atypique très populaire au Japon : le shinrin-yoku ou bain de forêt.

Guidé par Xavier, votre guide sylvestre, laissez-vous gagner par l’énergie apaisante des sous-bois, pour un moment de calme et de reconnexion à la nature.

À travers des marches lentes, des pauses d’observation, des respirations conscientes et des expériences sensorielles (écoute, toucher, odorat), vous êtes invités à entrer en relation avec le vivant et à vous laisser porter par l’ambiance particulière du lieu.

Détente, plaisirs gourmands... et vertigineux frissons au lac de Nantua

La grande étendue du lac de Nantua et ses eaux vert émeraude apportent une autre pause détente bienvenue. Les bonnes tables en bord du lac ne manquent pas et vous n’aurez que l’embarras du choix (voir notre rubrique pratique).

Une fois le plein d’énergie fait, laissez place au temps des activités : tour du lac à pied le long de la voie douce, virée en pédalo, paddle, canoë ou voilier sur les eaux calmes du lac…

Et pour prendre un peu de hauteur, lancez-vous dans une randonnée vers le sommet des falaises. À chaque virage, le panorama se transforme.

Mais pour vivre le clou d’une expérience inoubliable, laissez-vous tenter par un apéro littéralement suspendu… au-dessus du lac.

Après une belle randonnée à pied de 35 minutes, sur un sentier avec peu de dénivelé conduisant au sommet de la Grande Roche, vous passerez la soirée dans les airs, à flanc de paroi à 300 mètres au-dessus du lac de Nantua sur le portaledge (plateforme de couchage suspendue) installé en paroi.

Après avoir enfilé votre équipement de sécurité, sous la surveillance du moniteur, rassurez-vous, vous ne courez aucun danger. Les plus aventureux pourront même rentrer en effectuant une petite descente en rappel !

Les glacières de Sylans dans la cluse de Nantua © Maxime Michel

Glacières de Sylans : entre patrimoine et réalité virtuelle

Changement d’ambiance aux glacières de Sylans ! Uniques en Europe, ces vestiges monumentaux racontent l’épopée de l’exploitation de la glace naturelle de la fin du XIXe jusqu’au début du XXe siècle.

Le lac de Sylans, situé dans la cluse de Nantua, avec une eau d’une grande pureté a, en effet, vu se développer sur ses berges l’entreprise des glacières lors d’un temps où réfrigérateurs et congélateurs n’existaient pas. Sa situation géographique, son faible ensoleillement en ont fait un lieu propice à la formation d’une glace limpide de bonne qualité.

Le sentier d’interprétation dévoile le gigantisme des bâtiments et la rudesse du travail des ouvriers. Laissez-vous conter l’histoire de cet étonnant patrimoine industriel lors d’une visite immersive en réalité virtuelle avec l’application LegendR (nouveauté 2026).

Ambiance cocooning sous les étoiles...

Un bain nordique sous le ciel étoilé, ça vous tente ? Les amoureux en quête d’un moment de bien-être romantique pourront se détendre avec un apéritif servi dans l’eau chaude, avant d’enchaîner sur un dîner de spécialités jurassiennes, en tête-à-tête, à l’auberge de la Praille, adresse appréciée sur le plateau d’Hauteville.

© Mathilde Bouchaud

... ou via corda à la Charabotte ?

Site emblématique du Bugey, la cascade de la Charabotte, d’environ 115 mètres de haut, se révèle sous un angle nouveau. Encadrés par les Guides du Bugey, vous longez les falaises des gorges de l’Albarine avec vue imprenable sur la cascade. Le parcours passe par des vires parfois équipées de câbles, des prises naturelles du rocher et se termine sous la cascade de Charabotte.

Apéros suspendus avec les Guides du Bugey © Guides du Bugey

Éric et ses collègues maîtrisent les techniques de sécurité propres à l’escalade et à l’alpinisme et évoluent dans le respect de la biodiversité du site. Le point de départ se rejoint en rappel depuis le plateau d’Hauteville ou à pied depuis Chaley. Durant 3 heures, vivez une expérience conjuguant adrénaline et fraîcheur, qui vous laissera un souvenir impérissable…

Pratique

Où loger ?

• La Rive étoilée, écolodge en bois et verre, sur la rive de l’étang de Genevray, avec spa privatif, à Thézillieu

bleu-minuit.com

• Le refuge insolite en Bugey, quatre cabanes et tiny houses avec accès à un spa, à Cormaranche-en-Bugey, au cœur du plateau d’Hauteville

refugeinsoliteenbugey.fr

• Moulin de Cramans, lodges insolites au cœur de la nature, à Leyssard

moulindecramans.fr

Où se restaurer ?

• Belle Rive, cuisine de saison, produits frais et locaux, saveurs traditionnelles avec la célèbre sauce Nantua en bord du lac

bellerive-nantua.com

• La Terrasse du Lac, cuisine gourmande pour ce restaurant les pieds dans l’eau :

restaurant-nantua.com

• Embarcadère, spécialités régionales et cuisine traditionnelle, vue panoramique sur le lac

hotelembarcadere.com

Événements

• Gravity Race, sept épreuves de swimrun, à Nantua, le 12 septembre

• Fête de l’eau, avec un jeu de piste spécial famille, à Oyonnax, le 13 septembre

• Journées européennes du patrimoine : 19-20 septembre

• La Forestière VTT, 35e édition (arrivée à Arbent), les 19 et 20 septembre

• Oyo Beer Fest, 2e édition de la fête de la bière artisanale, à Oyonnax, le 26 septembre

• Fête de la quenelle, à Nantua, le 3 octobre

Comment s’y rendre ?

• En voiture : A42 puis A40 direction Genève (sorties n°8 et 9), comptez 1 h