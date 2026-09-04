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Police. Image d’illustration

Un viticulteur du Rhône visé par une enquête pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et violence sur mineur

  • par LR

    • Une enquête a été ouverte après qu’un viticulteur de Villié-Morgon (Rhône) a été accusé d'agression sexuelle, harcèlement sexuel et de violence sur mineur par une jeune femme de 17 ans.

    Un viticulteur de Villié-Morgon (Rhône) est accusé par une jeune femme de 17 ans d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel, ont appris nos confrères de BFM Lyon. Une enquête a été ouverte pour des faits d’agressions sexuelles sur mineur, harcèlement sexuel et violences sur mineur. L’enquête est confiée à la brigade de gendarmerie de Belleville-en-Beaujolais.

    Les faits remontent aux dernières vendanges. La jeune femme assure à nos confrères que le mis en cause aurait eu un comportement suspect à son égard dès son arrivée, fait des blagues à connotation sexuelle et serait même allé jusqu’à se masturber devant elle le 2 septembre. Le jour des faits, le viticulteur aurait donné des "fessées" à la jeune femme avant de baisser son pantalon et de la forcer à regarder.

    Cinq jour d'ITT prescrits

    Lorsqu’elle serait enfin venue pour récupérer sa paie, le viticulteur aurait refusé et demandé à la jeune fille de revenir plus tard. Il se serait violemment énervé et lui aurait donné des coups de poing dans la poitrine. Elle a réussi à prendre la fuite. Après un examen auprès d’un médecin, cinq jours d’ITT lui ont été prescrits.

    D’autres jeunes femmes auraient été victimes du patron, tandis que plusieurs personnes corroborent les dires de la victime présumée. Le viticulteur n’a, pour l’heure, pas été entendu par la justice. Son téléphone a été placé sous scellé.

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