Canicule : quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance, dont le Rhône

Météo France place quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance canicule ce vendredi 4 septembre. La Drôme et l’Ardèche sont en vigilance orange.

Si l’été touche bientôt à sa fin, les chaleurs caniculaires, elles, résistent et n’offrent que peu de répit. Car il fera encore très chaud ce vendredi 4 septembre en Auvergne-Rhône-Alpes, à tel point que quatre départements sont de nouveau placés en vigilance canicule.

Dans le détail, le Rhône et l’Isère sont en vigilance jaune à partir de 12 heures, tandis que la Drôme et l’Ardèche, déjà en vigilance hier, seront en vigilance orange dès 12 heures également.