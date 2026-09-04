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Photo d’illustration. (Photo de SEBASTIEN BOZON / AFP)

Canicule : quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance, dont le Rhône

  • par LR

    • Météo France place quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance canicule ce vendredi 4 septembre. La Drôme et l’Ardèche sont en vigilance orange.

    Si l’été touche bientôt à sa fin, les chaleurs caniculaires, elles, résistent et n’offrent que peu de répit. Car il fera encore très chaud ce vendredi 4 septembre en Auvergne-Rhône-Alpes, à tel point que quatre départements sont de nouveau placés en vigilance canicule.

    Dans le détail, le Rhône et l’Isère sont en vigilance jaune à partir de 12 heures, tandis que la Drôme et l’Ardèche, déjà en vigilance hier, seront en vigilance orange dès 12 heures également.

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