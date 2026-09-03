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Image d’illustration. @PHILIPPE HUGUEN / AFP

Près de Lyon : un mort après une violente collision entre une voiture et un camion

  • par Romain Balme

    • Un accident impliquant deux véhicules a eu lieu ce mercredi à Lagnieu (Ain). Le conducteur de la voiture est décédé, celui du camion s'en est sorti indemne.

    Les faits se sont déroulés ce mercredi 2 septembre à Lagnieu (Ain), commune située à l'est de Lyon. Un accident impliquant un camion et une voiture s'est déroulé vers 15 h 45 sur la RD1075. Selon ActuLyon, un choc violent a eu lieu entre les deux véhicules, nécessitant l'intervention d'une douzaine de secouristes, alors que la route a été interdite à la circulation.

    Agé d'une soixantaine d'années, le conducteur de la voiture a été découvert en état de mort apparente à l'arrivée des secours. En arrêt cardiaque, son décès a ensuite été constaté par le médecin du SMUR Ambérieu, appelé en renfort.

    De son côté, le conducteur du camion s'en est sorti indemne, des examens de santé ont été réalisés. Une enquête a été ouverte afin de comprendre les circonstances de l'accident. L'axe routier sur lequel s'est déroulé le drame a ensuite été fermé dans les deux sens pendant plusieurs heures.

    Lire aussi : Un Lyonnais intercepté à 190 km/h avec un permis suspendu depuis 2022

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