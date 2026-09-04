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Image d’illustration : caravanes de gens du voyage.

Rhône : des caravanes s’installent illégalement sur un parking relais à Irigny, une plainte déposée

  • par LR

    • Depuis le 2 septembre, une quarantaine de caravanes sont installées sur un parking de la commune d’Irigny, propriété de la Métropole de Lyon. Une plainte a été déposée.

    Depuis la soirée du 2 septembre, une quarantaine de caravanes de la communauté des gens du voyage sont installées sur le parking relais de la halte ferroviaire d’Yvours, propriété de la Métropole de Lyon, à Irigny.

    Une situation que déplore la maire de la commune, Nathalie Sanlaville, qui s’est rendue sur place aux côtés de la gendarmerie et de la police municipale afin "de procéder à un constat de la situation et d’engager sans délai les démarches nécessaires", a-t-elle indiqué dans un communiqué. L’édile a assuré que les autorités compétentes ont "d’ores et déjà été saisies", dont la préfecture du Rhône. Selon nos confrères du Progrès, la Métropole de Lyon a également porté plainte.

    "Les services de l’État dans leur ensemble, la Métropole de Lyon, et les différents partenaires concernés travaillent en lien étroit afin d’identifier les solutions les plus adaptées et les plus rapides", a poursuivi l’élue. Une proposition d’orientation vers une aire de grand passage a été portée à la connaissance de la communauté de gens du voyage.

    "Je tiens à assurer les Irignois de ma pleine et entière mobilisation jusqu’à ce que cette situation soit résolue. Avec les services de la Ville, j’actionnerai tous les leviers à ma disposition et travaillerai en concertation avec l'ensemble des autorités compétentes pour qu'une issue puisse être trouvée le plus rapidement possible", conclut Nathalie Sanlaville.

    Lire aussi : "Je ne céderai rien", promet le maire de Mions après l’installation illégale de 200 caravanes

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