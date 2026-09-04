Quatre lycées de l'est lyonnais toujours en grève en cette semaine de rentrée scolaire

Après une première journée de mobilisation qui a réuni cinq lycées et environ 200 personnes devant le rectorat, le mouvement est reconduit ce vendredi 4 septembre à Villeurbanne, Vénissieux et Vaulx-en-Velin.

Ce jeudi 3 septembre à l’appel du Collectif des lycées en éducation prioritaire (CLEP), plusieurs établissements soclaires de l'agglomération lyonnaise étaient en grève. Quatre lycées de l'est lyonnais ont décidé de reconduire le mouvement ce vendredi : les lycées Faÿs et Brossolette à Villeurbanne, Brel à Vénissieux et Doisneau à Vaulx-en-Velin.

Selon le CLEP, la grève a été "très bien suivie" lors de la première journée, avec des taux de grévistes dépassant les 60 % dans les établissements mobilisés. Certaines vies scolaires étaient également fermées. Les enseignants et parents d’élèves mobilisés dénoncent notamment des classes surchargées et des postes toujours vacants, notamment chez les assistants sociaux, les infirmiers, les conseillers principaux d’éducation (CPE) et les enseignants.

"Nous ne pouvons faire la rentrée dans des conditions aussi dégradées"

Le CLEP réclame le retour des lycées concernés dans le dispositif d’éducation prioritaire, alors que ceux-ci en sont actuellement exclus. Le collectif reproche également au rectorat de ne pas avoir répondu à ses demandes. Selon les enseignants, des courriers avaient été envoyés dès le mois de juin pour alerter sur le risque d’une grève à la rentrée.

"Le Rectorat n’a pas daigné nous recevoir en audience, refusant de répondre à nos appels téléphoniques ou à nos interpellations à l’interphone", dénonce le CLEP. Une audience collective a finalement été annoncée pour mardi 8 septembre à 17h30 au rectorat, une réponse jugée trop tardive.

"Nous ne pouvons faire la rentrée dans des conditions aussi dégradées", affirme le collectif, qui cite notamment les récents incidents survenus au lycée Sembat-Seguin, dans une classe où "s’entassent 34 élèves". Plusieurs rassemblements sont prévus ce vendredi 4 septembre : à 10h30 devant la mairie de Vaulx-en-Velin, à 11h30 place Lazare-Goujon à Villeurbanne, puis à 14h devant le rectorat de Lyon.

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