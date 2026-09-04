Le trafic interrompu sur deux lignes TER en direction de Lyon ce vendredi matin

Le trafic des lignes TER entre Lyon et Chambéry, ainsi qu’entre Lyon et Grenoble, est interrompu ce vendredi matin. La reprise de la circulation est estimée à 10 h 30.

Les usagers devront prendre leurs précautions ce vendredi matin, alors que le trafic ferroviaire est particulièrement perturbé autour de Lyon.

Deux lignes ferroviaires sont, en effet, interrompues depuis 6 heures environ : la ligne entre Lyon et Grenoble, ainsi que la ligne entre Lyon et Chambéry, en raison de la panne d’une installation électrique à la Verpillière (Isère).

La SNCF indique que des équipes spécialisées ont été dépêchées sur place. L’intervention est en cours. La reprise de la circulation est, pour l’heure, estimée à 10 h 30.