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Photo d’illustration. DR

Le trafic interrompu sur deux lignes TER en direction de Lyon ce vendredi matin

  • par LR

    • Le trafic des lignes TER entre Lyon et Chambéry, ainsi qu’entre Lyon et Grenoble, est interrompu ce vendredi matin. La reprise de la circulation est estimée à 10 h 30.

    Les usagers devront prendre leurs précautions ce vendredi matin, alors que le trafic ferroviaire est particulièrement perturbé autour de Lyon.

    Deux lignes ferroviaires sont, en effet, interrompues depuis 6 heures environ : la ligne entre Lyon et Grenoble, ainsi que la ligne entre Lyon et Chambéry, en raison de la panne d’une installation électrique à la Verpillière (Isère).

    La SNCF indique que des équipes spécialisées ont été dépêchées sur place. L’intervention est en cours. La reprise de la circulation est, pour l’heure, estimée à 10 h 30.

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