Lyon : après des incidents et rixes violentes, l'Azar Club sous le coup d’une fermeture administrative

La préfecture du Rhône a ordonné la fermeture administrative du Azar Club pour une durée de deux mois après une série d’altercations survenues ces dernières semaines.

Le célèbre Azar Club, situé dans le 2e arrondissement de Lyon, restera porte close durant deux mois. La préfecture du Rhône a en effet ordonné la fermeture de l’établissement le 2 septembre après que plusieurs incidents et violences sont survenus en mai et en juin.

Cela a notamment été le cas les 30 et 31 mai. Des rixes ont éclaté ces soirs-là entre des clients alcoolisés nécessitant l’intervention des forces de l’ordre. Un de clients a notamment outragé la police en disant à voix haute "y a ces p*tes de decks." Le 31 mai, les clients entendus après la rixe ont également fait part de violences par arme commises par un agent de sécurité de l’établissement. Ce dernier a partiellement reconnu les faits lors de son audition.

Un policier visé par des projectiles à la tête

Les autres faits sont survenus le 14 juin lors d’un showcase du rappeur Naps. Plusieurs débordements ont été constatés le soir des faits, obligeant la police d’intervenir. Un policier a été victime d’un jet de projectiles en plein visage. L’usage d’un pistolet à impulsion électrique PIE a été utilisé afin d’interpeller l’auteur des faits, qui se montrait particulièrement résistant. Lors de son audience, le mis en cause a reconnu les faits, mais niait avoir visé la tête du policier volontairement.

Considérant que l’ensemble de ces faits constituent un trouble à l’ordre public, et plus particulièrement à la sécurité publique, le Azar Club restera donc fermé plusieurs semaines. Une affichette est apposée sur la façade de l’établissement.

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