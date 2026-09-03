Dans l'Isère, l'église abbatiale Saint-Theudère située à Saint-Chef, a été sélectionnée pour le Loto du patrimoine. Une restauration avec plusieurs enjeux, dont l'attractivité touristique de la commune.

Célèbre pour ses fresques datant du XIIIème siècle, l'église abbatiale Saint-Theudère de Saint-Chef (Isère) va recevoir un joli coup de pouce financier pour sa restauration, débutée en 2022. En effet, le site, seul représentant isérois, vient d'être sélectionné pour le Loto du patrimoine, porté par Stéphane Bern. C'est un relevé archéologique approfondi, suivi d'un diagnostic structurel qui a permis de déceler l'urgence d'une intervention. L'édifice semblait fragile notamment au niveau de la toiture et des parements extérieurs.

Edifiée entre le Xème et le XIème siècle sur les fondations d'une ancienne structure, l'église abbatiale de Saint-Chef est classée au titre des monuments historiques dès 1840 par Prospère Mérimée. Anciennement partie intégrante d'un complexe abbatial bénédictin, l'église a vu son statut évoluer jusqu'à devenir paroissiale après le départ des moines en 1774. Son architecture est marquée par des ajouts gothiques, notamment une rosace, ajoutée au XVème siècle.

Un enjeu crucial pour le bourg de Saint-Chef

Sur son site, la Fondation Patrimoine met en avant un projet de restauration destiné "à préserver ce patrimoine exceptionnel mais aussi à enrichir l'expérience des visiteurs en étendant le parcours de visite pour inclure des trésors tels que le mécanisme d'horloge et la charpente du XVème siècle."

Ce chantier est aussi un enjeu pour le village de Saint-Chef (3 900 habitants), dans une dynamique de revitalisation du centre-bourg. C'est notamment un enjeu d'attractivité touristique qui se joue, ainsi que l'affirmation de la commune comme un pôle majeur au sein de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné. Les travaux devraient commencer en 2027, sans qu'une date précise ne soit établie. A noter que pour le moment, la campagne de dons pour l'église abbatiale Saint-Theudère recueille un franc succès. En effet, 51 511 euros ont déjà été apportés.

Pour rappel, depuis sa création en 2018, le dispositif a permis de collecter plus de 210 millions d'euros et de soutenir la restauration de plus de 1 080 sites à travers le pays.

Les douze sites retenus en Auvergne-Rhône-Alpes



- L'Hôtel-Restaurant Anne de Beaujeu (Rhône)

- L'église abbatiale Saint-Theudère à Saint-Chef (Isère)

- Le couvent des Cordeliers à La Chambre (Savoie)

- L'église Saint-Jean d'Esteil (Puy-de-Dôme)

- L'abbatiale Saint-Chaffre du Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire)

- Château de Pesteils à Polminhac (Cantal)

- La Grange Fauré à Annecy (Haute-Savoie)

- Moulin de l'Hermite à Périgneux (Loire)

- Les Fabriques de Meyras (Ardèche)

- Château de Cornillon-sur-l'Oule (Drôme)

- Château de Chenavel à Jujurieux (Ain)

- Château de Chassimpierre et ses dépendances à Chatelperron (Allier)

Qu'est-ce que le Loto du patrimoine ?



Lancée en 2018 à l'initiative d'Emmanuel Macron, la "Mission Patrimoine" a été confiée à Stéphane Bern. Le principe, une partie des sommes misées sur des jeux dédiés de la Française des jeux (aujourd'hui FDJ United), jeux à gratter et tirages spéciaux, est reversée à la Fondation du patrimoine pour financer la restauration de monuments menacés de disparition partout en France.



Chaque année au tout début du mois de septembre, une sélection de sites est dévoilée, un "site emblématique" par région et, surtout, un projet par département choisi parmi les dossiers déposés par des collectivités des associations ou des propriétaires privés.



Pour l'édition 2026, une centaine de sites ont été retenus à l'échelle nationale, dont plus de la moitié appartiennent à des communes et plus d'un tiers concernent du patrimoine religieux.



Les jeux "Mission Patrimoine" sont mis en vente du 7 au 21 septembre, avec jusqu'à 1,5 million d'euros à gagner pour les joueurs. Le montant précis de la dotation accordée à chaque site lauréat n'est connu qu'en toute fin d'année, une fois les ventes de tickets comptabilisées. Les particuliers peuvent aussi tout au long de l'année faire un don directement sur la page de chaque projet ces dons étant déductibles des impôts.

Lire aussi :

Stéphane Bern : “Renoncer à protéger l’héritage du passé serait un hara-kiri culturel”

Rhône : L'Hôtel-Restaurant Anne de Beaujeu sélectionné au Loto du patrimoine

