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L’usine Berliet en 1917. L’entreprise est l’un des fleurons de l’industrie automobile au siècle dernier. Les usines s’étendaient sur 2,7 hectares dans les quartiers à l’est de Lyon © Fondation Berliet

Cette célèbre fondation lyonnaise mise à l'honneur dans l'émission "la Carte aux Trésors"

  • par Romain Balme
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    • Le conservatoire de la Fondation automobile Marius Berliet viendra cloturer l'épisode de l'émission "la Carte aux Trésors", diffusé le vendredi 11 septembre sur France 3.

    Le vendredi 11 septembre, le deuxième épisode de la nouvelle saison de "la Carte aux Trésors", émission diffusée sur France 3, et présentée par Stéphane Bern, met à l'honneur la Fondation automobile Marius Berliet. Si le siège de la fondation est situé dans le 3e arrondissement de Lyon, son conservatoire a pris place au Montellier (Ain), à 30 kilomètres au nord de Lyon.

    Etant donné que la totalité de l'épisode se déroulera dans les Dombes, le conservatoire a été choisi pour la séquence finale. De quoi illustrer l'épopée industrielle et automobile de la région, à travers une institution qui porte le nom de Marius Berliet, patron du constructeur automobile Berliet, qui cessa sa production en 1939, après 40 ans d'existence.

    Lire aussi : Une série tournée en Auvergne-Rhône-Alpes diffusée ce lundi sur France 2

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