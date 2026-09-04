L'influenceuse d'extrême droite Mila relaxée en appel à Lyon

La militante anti-Islam, Mila Orriols, a été relaxée en appel à Lyon, ce jeudi 3 septembre, suite à un tweet raciste publié en 2024.

Ce jeudi 3 septembre, Mila Orriols, influence et militante d'extrême droite, était jugé en appel à Lyon. Cela faisait suite à sa condamnation de décembre dernier pour la publication d'un tweet à caractère raciste. La jeune femme avait été condamnée en première instance à 2 000 euros d'amende avec sursis et à verser 1 000 euros à la Ligue des droits de l'Homme (LDH).

"Une immense partie des familles maghrébines sont consanguines, et beaucoup ont des visages difformes et assez laids, et de très petits fronts. Surtout les migrants chelous qui nous agressent dans la rue tous les jours", avait-elle écrit sur X en février 2024, avant de supprimer ce post au bout de dix minutes.

Une raison de procédure annule la condamnation

À Lyon, lors de l'audience en appel, un problème de procédure sur la qualification des faits a causé la relaxe de Mila Orriols. En effet, son tweet injurieux visait l'ensemble de la communauté maghrébine, alors que le parquet avait retenu, en première instance, qu'elle ne visait que le plaignant lui-même. "Je regrette sincèrement d'avoir offensé certaines personnes", avait déclaré la militante anti-Islam lors du premier procès.

Pour ces raisons précises, Mila Orriols ne sera pas condamnée par rapport à ce tweet. "Il y a encore une justice en France qui ne se laisse pas influencer par des associations partisanes et ultra politisées", a-t-elle réagit sur les réseaux sociaux.

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