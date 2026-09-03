En images. Lyon commémore les 82 ans de sa Libération devant le Veilleur de Pierre

Le 82e anniversaire de la Libération de Lyon a été commémoré ce jeudi. @CL

82 ans après la Libération de Lyon, plusieurs centaines de personnes se sont réunies ce jeudi 3 septembre place Bellecour, au pied du Veilleur de Pierre. Élus, anciens combattants et habitants ont rendu hommage à celles et ceux qui ont contribué à libérer la ville en 1944.

Il y a 82 ans, Lyon retrouvait sa liberté. Le 3 septembre 1944, à 10h du matin, les soldats de la 1re Division française libre franchissaient la passerelle de l’Homme de la Roche avant de rejoindre la place des Terreaux. Après plusieurs mois d’occupation, de répression et de rationnement, la ville était libérée. Ce jeudi, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées place Bellecour pour commémorer cet anniversaire, au pied du Veilleur de Pierre.

Parmi les élus présents figuraient notamment le maire de Lyon Grégory Doucet, la présidente de la Métropole Véronique Sarselli, la députée du Rhône Marie-Charlotte Garin et la conseillère municipale Anaïs Belouassa-Chérifi. Dans le public, plusieurs personnalités politiques étaient également présentes, comme Pierre Oliver et Thomas Rudigoz, ainsi que Jean-Michel Aulas.

Le public est venu en nombre pour assister à la cérémonie. @CL

"Plus la liberté approche, plus elle devient dangereuse à espérer"

Dans son discours, Grégory Doucet a commencé par rappeler la violence des dernières semaines précédant la Libération de Lyon. "Il y a les caves où l’on interroge, celles où l’on torture. Il y a les cellules de Montluc et celles de Saint-Paul. Il y a les portes qui s’ouvrent au milieu de la nuit, les familles qui attendent un retour, qui parfois, ne viendra jamais."

Le maire de Lyon a évoqué plusieurs épisodes tragiques de l’été 1944. @CL

L’exécution de sept otages juifs à Rillieux-la-Pape le 29 juin, ordonnée par Paul Touvier, l’assassinat de cinq résistants en plein jour à Lyon le 27 juillet ou encore le départ, le 11 août depuis Perrache, d’un train transportant 650 déportés juifs et résistants vers les camps de Natzweiler, Ravensbrück et Auschwitz ont été rappelés par l'édile. "Plus la liberté approche, plus elle devient dangereuse à espérer. Et pourtant, dans l’épaisseur de la nuit, certains pensent déjà au matin."

Le maire de Lyon a ensuite fait de cette commémoration un rappel de l’importance de l’État de droit et des principes républicains. "Voilà ce qu’est l’état de droit. Ce sont des règles qui valent pour tous. Des juges que l’on ne peut ni acheter, ni faire taire. Des pouvoirs qui se limitent les uns les autres (...) L’histoire ne se répète jamais totalement, mais elle nous interdit la naïveté et la paresse. C’est le sens des moments de mémoire que nous partageons, comme aujourd’hui."

« Même quand l’histoire semble suivre son cours, rien n’est jamais joué »



Le maire de Lyon, Grégory Doucet, prend la parole sur la place Bellecour à l'occasion du 82e anniversaire de la Libération de Lyon.#Lyon #Cérémonie #Libération pic.twitter.com/9IOwKF50a3 — Lyon Capitale (@lyoncap) September 3, 2026

"Vous détenez aujourd’hui un flambeau"

Antoine Guérin, préfet délégué à la défense et à la sécurité, s’est lui aussi adressé particulièrement aux jeunes générations : "Dans un pays tracé d’incertitudes, souvenez-vous des luttes et des sacrifices de vos aînés. Soyez fidèles à leurs courageux engagements. Reprenez fièrement leur combat contre le repli et l’indignation. Vous détenez aujourd’hui un flambeau : à vous de le porter, sans jamais le faire retomber."

« La nation condamne, la nation agit »



Antoine Guérin, préfet délégué à la défense et à la sécurité, a prononcé un long discours lors de la commémoration du 82e anniversaire de la Libération de Lyon.#Lyon #Libération #Cérémonie pic.twitter.com/3cqaHXjBa3 — Lyon Capitale (@lyoncap) September 3, 2026

Au cours de la cérémonie, les différentes gerbes ont été déposées au pied du Veilleur de Pierre. @CL

Les Choeurs de l'Armée française interprètent La Marseillaise lors de la cérémonie de la Libération de Lyon.#Lyon #Cérémonie #Libération pic.twitter.com/MJmYsNVCd5 — Lyon Capitale (@lyoncap) September 3, 2026

Pour cette 82e commémoration, la Ville de Lyon avait souhaité donner une dimension particulière à la cérémonie avec la présence exceptionnelle des Chœurs de l’Armée française.

Après La Marseillaise, les élus ont salué les porte-étendards. @CL

"Un fleuve, un pont sauvé de justesse, et de l’autre côté, une ville entière, suspendue au pas de quelques hommes déterminés. Voilà ce que fut la libération de Lyon", a rappelé Antoine Guérin. 82 ans après, la cérémonie s’est achevée devant le Veilleur de Pierre, avec la volonté de maintenir vivant le souvenir des victimes et de ceux qui ont combattu pour libérer la ville.

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