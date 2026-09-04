Rhône : un père condamné à deux ans de prison pour agression sexuelle sur son fils

Un quinquagénaire a été condamné à deux ans de prison par le tribunal de Villefranche-sur-Saône, ce mardi 1er septembre. En 2020, il avait agressé sexuellement son fils, alors que celui-ci dormait.

Il comparaissait ce mardi 1er septembre devant le tribunal de Villlefranche-sur-Saône. Un habitant de l'Ouest rhodanien était accusé d'avoir agressé sexuellement son fils alors qu'il faisait semblant de dormir. Ce dernier était âgé de douze ans au moment des faits, en 2020.

Ce soir-là, le jeune homme dort chez son père dans le cadre d'une garde alternée, quand celui-ci lui retire son pyjama et le touche. La victime confiera aux enquêteurs ne rien avoir dit, par peur. De son côté, le père, âgé de 48 ans au moment des faits, ne contredit pas les dires de son fils, mais affirme "ne plus se rappeler des gestes", rapporte le Progrès.

Le père devra indemniser son fils

Suite à l'ouverture d'une enquête en septembre 2020, le père de l'enfant avait été interné en hôpital psychiatrique. La saisie de son ordinateur avait révélé des recherches pour le moins explicites, comme la définition du mot "pédophile", ou des vidéos pornographiques avec en mots clés, "young", ou "inceste".

L'avocate de la victime déplore un père resté stoïque pendant son audience, qui n'a pas apporté de réponses. Finalement, le tribunal a prononcé une peine presque semblable aux réquisitions du Parquet. Le suspect a été condamné à deux ans de prison, dont 18 mois avec sursis probatoire de deux ans, la partie ferme étant sous bracelet électronique. Le père devra également poursuivre les soins, il lui est interdit toute activité avec des mineurs, et son nom sera inscrit au fichier des délinquants sexuels. Le quinquagénaire devra indemniser son fils pour préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, ainsi que régler ses frais d'avocat.

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