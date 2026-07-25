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Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

La région Auvergne-Rhône-Alpes placée en vigilance orages ce samedi

  • par Corentin Lucas

    • L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placé en vigilance jaune aux orages ce samedi 25 juillet 2026.

    Les orages vont à nouveau sévir sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi 25 juillet. Météo France a placé les 12 départements de la région en vigilance jaune pour des orages à partir de midi, à savoir : l’Ain, l’Allier, l’Ardèche, le Cantal, la Drôme, l’Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, la Haute-Savoie, la Savoie et le Rhône.

    S’ils seront moins violents, sur le papier, que les derniers qui ont frappé le pays, ils ne seront tout de même pas à négliger. En effet, un "risque de pluies intenses et de grêle" est assez élevé comme l’indique Météo France.

    Faites ainsi preuve de vigilance lors de vos déplacements.

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