En juillet, ENGO Eyewear, la marque grenobloise de lunettes connectées pour les coureurs et sportifs en tout genre a récolté plus de 5 millions d’euros au cours d’une levée de fonds d’envergure.

Et si l’avenir du sport allait de paire avec la technologie ? C’est ce que croit l’entreprise ENGO Eyewear, implantée à Grenoble, qui conçoit pour les sportifs des lunettes connectées reposant sur la réalité augmentée. Le 17 juillet dernier, elle a réalisé une performance d’envergure en levant plus de 5,1 millions d'euros auprès de Bpifrance Amorçage Industriel, Ventech et Odyssée Venture.

Des lunettes connectées innovantes

La particularité de leurs lunettes réside dans sa technologie. Fondée par Éric Marcellin-Dibon et Fabrice Berger Duquene, ENGO a su se construire une équipe d’athlètes, d’ingénieurs et de designers qui ont mis au point ActiveLook : le module de réalité augmentée qui alimente les produits de la marque, eux-mêmes équipés d’un écran Micro OLED. En plus d’être ultra légères, entre 36 et 40 grammes selon le modèle, elles sont dotées d’une autonomie de 12h à 20h, déjouant chaque course, même les plus rudes.

Une fois les lunettes mises sur le nez, le sportif profite d’un tableau de bord qui recense tous les éléments qu’il souhaite en temps réel sans corrompre la vue : cadence, durée de course, puissance, distance, intensité, fréquence cardiaque. Et pour les aficionados de l’application de suivi de performances sportives Strava, il est aussi possible de se connecter à son compte pour suivre ses statistiques en direct et briguer un record personnel.

Le prix des modèles aux fonctionnalités différentes s'élève entre 300 et 400 euros.

Les lunettes connectées Engo, une prouesse d'ingénierie, sont dotées d'un écran Micro OLED et d'un écosystème de réalité augmentée ActiveLook (Crédit : DR)

Miser sur la Recherche et Développement

“Depuis l'origine d'ENGO, nous poursuivons une vision simple : permettre au sportif de rester concentré sur son effort, pas sur la technologie” a expliqué Eric Marcellin-Dibon, cofondateur et directeur général d'ENGO. C’est pourquoi, un des axes majeurs du futur d'ENGO concerne la recherche et développement de la marque. Leur objectif est clairement annoncé dans leur dernier communiqué : “dans le sport, la technologie ne doit jamais être une contrainte, mais devenir quasiment invisible.”

Mais comment devenir invisible ? Les idées et innovations foisonnent déjà :"les technologies d'affichage ultra-miniaturisées, l'intégration de nouvelles fonctionnalités et la réduction continue du poids des produits". Toujours avec la volonté pour les bénéficiaires des lunettes connectées ENGO, de se concentrer uniquement sur leur performance sportive.

Un projet d’extension et de leadership sur le marché mondial

Portée par ces cinq millions d’euros récoltés, la stratégie d’extension de la marque prend donc aujourd’hui une tournure internationale. Récemment labellisée Made in France qui justifie d’une fabrication et d’une conception en France, Engo veut consolider son développement commercial et industriel tout en devenant un acteur technologique national, européen mais aussi mondial, face aux géants états-uniens. Un chemin qu’elle a déjà pris : 90% de son chiffre d’affaires étant réalisé en dehors du territoire français, dont la moitié aux Etats-Unis.

Fabrice Berger Duquene et Eric Marcellin-Dibon, co-fondateurs d'ENGO (Crédit : DR)

Pour y répondre, vingt personnes rejoindront prochainement la société en France, des ingénieurs et des commerciaux, afin d’étendre à la fois leur gamme de produits et leur clientèle. Fabrice Berger Duquene, cofondateur et directeur des opérations d'Engo, l’a d’ailleurs exprimé cette ambition : “Nous observons une adoption croissante de nos solutions par les athlètes, amateurs comme professionnels, et souhaitons désormais franchir une nouvelle étape dans notre expansion internationale”.

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