Lyon : l’intelligence artificielle pour estimer le prix de sa voiture

Basé à Lyon, Proovstation compte devenir le leader mondial du marché de revente de véhicules d'occasion grâce à l’intelligence artificielle .

La start-up lyonnaise Proovstation annonce avoir réalisé une levée de fonds de 10,4 millions d’euros pour "renforcer son leadership à l'international".

L’histoire débute en juillet 2022 lorsque l’entreprise Proovstation, basée à Lyon, décide d’implanter en libre-service ses scanners basés sur l’intelligence artificielle. Ces scanners automobiles permettent de faire un contrôle de l’état du véhicule et de proposer une offre de rachat au particulier. Grâce à un partenariat entre Proovstation, Michelin, Carrefour et BCA Group, la start-up lyonnaise a pu mettre en place ces dispositifs créés par l’entreprise Michelin. Un partenariat dont se dit "fier" Cédric Bernard CEO de Proovstation.

Mais concrètement comment ça marche ?

Le scanner Proovstation est disponible en libre service et sans rendez-vous sur les parkings des Carrefour équipés du dispositif. Pour le faire fonctionner il suffit de renseigner quelques informations supplémentaires sur le véhicule à une borne comme le kilométrage, puis, grâce au scanner automobile, un diagnostic complet du véhicule est réalisé en 3 secondes grâce à l’intelligence artificielle. Selon Sébastien Masseret, business manager chez Michelin, ces scanners sont “déjà validés par les professionnels de l’automobile”.

Le prix du véhicule est ensuite calculé en fonction des dommages présents sur celui-ci mais également en calculant des données de transactions et des prix de ventes du marché. Un système qualifié "d'innovant, rapide, simple et transparent" par Olivier Fernandes, directeur général France, BCA Group.

Une levée de fonds pour s'implanter à l’international

En janvier 2023, quatre ans après sa création, la start-up lyonnaise annonce avoir réalisé une levée de fonds de 10,4 millions d’euros. Mené par Supernova Invest, Otium Capital et Crédit Agricole Création, cette levée de fonds doit permettre à l’entreprise Proovstation de s’implanter partout en France et “d’offrir à chaque Français la possibilité d’accéder à notre service à moins de 30 minutes de chez lui”, déclare Cédric Bernard, co-fondateur de Proovstation.

Ces fonds doivent aussi permettre de "renforcer notre leadership à l’international et accélérer le développement chez les professionnels de l’automobile" indique Cédric Bernard. L’entreprise, basée à Lyon, compte 130 stations en cours de déploiement dans 13 pays et sur 3 continents. En France, plusieurs villes sont déjà équipées du dispositif comme celle de Vénissieux, Aix-en-Provence, Montesson (Ile-de-France), Vitrolles et Saran (vers Orléans).