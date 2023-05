Titré à Lyon, Arthur Fils s’incline au 1er tour de Roland-Garros

Auréolé de sa première grande victoire sur le circuit professionnel, après son titré décroché à Lyon samedi, l’espoir du tennis français Arthur Fils s’est incliné lundi au 1er tour de Roland-Garros.

Grand espoir du tennis Français, à 18 ans, Arthur Fils s’est subitement retrouvé sous le feu des projecteurs après sa première grande victoire sur le circuit professionnel samedi à Lyon, où il a remporté l’Open Parc. 48 heures plus tard, lundi 29 mai, c’est devant un public tout acquis à sa cause qu’il a donc fait son entrée au premier tour de Roland-Garros, après avoir échoué à s'y qualifier en 2021 et 2022.

Opposé à l'Espagnol Alejandro Davidovich, 34e joueur mondial, le néo 63e mondial a toutefois vite été dépassé dans le jeu. Battu 6-1 dans la première manche, il a néanmoins su se rebeller dans la seconde, emportée 4-6, avant de décrocher dans les deux derniers sets 6-3, 6-3. Battu en 2h46, le récent vainqueur Lyonnais a montré de belles choses pour cette première, mesurant surtout les attentes du public après son sacre à Lyon. Ce qu'il avait déjà pu toucher du doigt en 2021 lors de son titre en double chez les juniors à Roland-Garros.