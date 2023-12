OL, Lou Rugby, Asvel, où en sont les clubs lyonnais avant d’attaquer 2024

Depuis le début de la saison, les trois principaux clubs lyonnais ont connu de gros passages à vide en championnat et ne terminent pas tous la première partie de saison en forme.

Que l’on parle de basket et de l’Asvel, de foot et de l’Olympique lyonnais ou de rugby et du Lou, on peut sans risque écrire que les clubs Lyonnais ont connu un parcours difficile depuis le début de leurs saisons respectives. Plutôt en forme en début de championnat, le Lou traîne aujourd’hui sa peine en fin de classement du Top 14, l’Asvel, qui a connu un passage à vide en Betclic Elite, a su redresser la barre en France, mais est toujours à la dérive en Euroligue, et l’Olympique lyonnais semble enfin sortir du tunnel après une première partie de saison catastrophique.

L’Olympique lyonnais, la lumière au bout du tunnel

En s’imposant le 20 décembre face à Nantes (1-0), l’Olympique lyonnais a terminé l’année sur une bonne note, à la 15e place de la Ligue 1, en dehors de la zone rouge. Un beau cadeau de Noël fait par Alexandre Lacazette et ses coéquipiers aux supporteurs de l’OL, qui rongeaient leur frein depuis le début de la saison et songeaient de plus en plus à la relégation en fin de saison.

👀 𝙑𝙪 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙥𝙚𝙡𝙤𝙪𝙨𝙚 👀



Le but de notre Général @LacazetteAlex lors de #OLFCN 😏🔴🔵



— Olympique Lyonnais (@OL) December 21, 2023

À la reprise face au Havre le 14 janvier, l’OL sera encore un malade en convalescence, mais depuis l’arrivée de Pierre Sage aux commandes de l’équipe, après l’erreur de casting Fabio Grosso, la lumière semble se dessiner au bout du tunnel. Installés à la 15e place de Ligue 1, en dehors de la zone rouge, les Lyonnais qui ne comptaient qu’une victoire avant le 10 décembre restent sur trois victoires de rang, dont une face à Monaco (0-1), l’une des équipes en forme cette saison.

À la moitié de la saison, la deuxième partie de tableau n’apparaît plus si inaccessible pour les Lyonnais, qui comptent 16 points et ne sont donc qu’à 3 points, soit une victoire, de la 10e place occupée par Rennes. Loin devant, le PSG caracole toujours en tête avec 40 points.

Le Lou Rugby, aux portes de la zone rouge

Rien ne va plus pour le Lou Rugby. Troisième du dernier exercice derrière le Stade Toulousain et le Stade Rochelais, les Lyonnais sont dans le dur avant d’affronter Montpellier ce samedi après-midi à Gerland. Écrasé par Bordeaux (46-10) le 22 décembre, le Lou Rugby est aux portes de la zone rouge à la 12e place et ne compte que 5 points d’avance sur la lanterne rouge du Top 14, Montpellier.

𝘈𝘭𝘰𝘳𝘴 𝘤𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘤𝘩❓𝐉𝟏𝟏 | 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐩𝐞𝐥𝐥𝐢𝐞𝐫

Dernière de l'année plus qu'importante au Matmut Stadium de Gerland. Avant la réception du MHR, ce samedi (14h), on rentre dans le match avec notre ailier Xavier Mignot.

— LOU Rugby (@LeLOURugby) December 28, 2023

À 16 journées de la fin du championnat, les Lyonnais voient dans leur rétroviseur se rapprocher le spectre de la relégation ou d’un barrage avec le deuxième de Pro D2. Son image grossirait encore un peu plus en cas de défaite ce samedi après-midi, car un revers exposerait l'équipe à un retour de Perpignan, qui compte également 3 victoires pour 7 défaites, mais trois points de moins au classement en raison des bonus obtenus par le Lou.

Les Lyonnais avaient pourtant bien commencé leur saison en parallèle de la Coupe du monde de Rugby avec une belle victoire (27-15) face à Toulon, avant d’enchaîner deux défaites face à La Rochelle et Pau, puis de s’imposer à nouveau face à au rival clermontois. Début novembre, au retour des internationaux, le Lou comptait donc un bilan plutôt honorable avec deux défaites et deux victoires. Depuis, la dynamique est toutefois bien moins bonne avec une seule victoire, qui remonte au 25 novembre face à Bayonne, en six rencontres de Top 14.

L’Asvel, le club aux deux visages

Comme pour les joueurs du Lou Rugby, il n’y a pas vraiment de repos en cette période des fêtes de fin d’année pour les joueurs de l’Asvel. Après avoir disputé un dernier match de Betclic Elite le 17 décembre face à Chalon-sur-Saône (79-12), l’équipe de basket de Lyon-Villeurbanne enchaîne depuis une série intense en Euroligue avec sept matches programmés avant la reprise du Championnat de France face à Cholet le 14 janvier.

Une période difficile pour les joueurs de Gianmarco Pozzecco, qui sont passés à un point de faire tomber le champion d’Europe, le Real Madrid, jeudi soir sur leur parquet (76-77). Malgré l’un de leurs meilleurs matchs de la saison en Euroligue et Betclic Elite, les Villeurbannais ont fini la soirée avec une 9e défaite à domicile dans le championnat européen depuis le début de la saison, la 15e depuis le mois de janvier 2023.

Bonne dernière d’Euroligue, où elle ne compte que 2 victoires pour 15 défaites, l’Asvel a meilleure mine dans l’Élite française, même si elle reste loin de ses standards des dernières années, qui lui ont permis d’être titrée en 2016, 2019, 2021 et 2022. Après 17 matches joués, les Villeurbannais sont 4e de Betclic Elite, avec 12 victoires pour 5 défaites, derrière Monaco, Bourg-en-Bresse (+1 match) et Paris, contre qui ils se sont inclinés (92-86) le 10 décembre.

Un bilan très contrasté donc pour l’Asvel, qui aura vu son propriétaire Tony Parker écarter son entraîneur et frère TJ Parker à l’automne, alors que son équipe commençait à perdre pied en Betclic Elite. L’arrivée d’un nouvel entraîneur a permis de relancer l’Asvel en France, ce qui devrait lui permettre de participer aux play-offs, en revanche tout reste à faire en Euroligue pour briller dans la rutilante LDLC Arena.