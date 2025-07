"J'ai agi avec exigence et loyauté" assure Aulas après le maintien de l'OL dans l'élite du football

L'ancien président de l'OL salue le maintien du club en Ligue 1 et assure avoir "agi avec exigence et loyauté".

L'Olympique lyonnais disputera finalement le championnat de Ligue 1 la saison prochaine. Le club a été maintenu dans l'élite du football par la commission d'appel de la DNCG, le gendarme financier du football.

"Je resterai pleinement engagé, aux côtés de Michèle Kang"

Et alors que le maire de Lyon et le président de la Métropole ont fait part de leur soulagement, l'ancien président de l'OL, Jean-Michel Aulas a également réagi. "Je me réjouis profondément pour l’Olympique Lyonnais, pour ses supporters, ses salariés, pour Lyon et pour ce peuple qui, depuis des décennies, vibre au rythme du club", a-t-il indiqué sur X.

L'homme d'affaires a ainsi évoqué un "engagement collectif" et indiqué : "Pour ma part, j’ai agi avec exigence et loyauté, pour que l’OL surmonte cette épreuve sans jamais trahir son identité." Une action saluée par le "conseiller spécial" LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. "Merci à Jean-Michel Aulas de son action. Soulagement et fierté pour notre région", a-t-il écrit sur X.

"Le club doit désormais retrouver sur le terrain ce qu’il a sauvé sur le plan institutionnel. Cela passe par une gestion rigoureuse, une masse salariale maîtrisée, et le respect d’un équilibre économique à la hauteur des ambitions d’un grand club", a poursuivi JMA. Et d'assurer : "Je resterai pleinement engagé, aux côtés de Michèle Kang et de tous ceux qui croient en la force de l’ambition lyonnaise."