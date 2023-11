L’Olympique Lyonnais se sépare de Fabio Grosso

L’entraîneur de l’Olympique lyonnais n’aura pas survécu à la défaite des siens face à Lille ce week-end. Il a été écarté par la direction du club jeudi 30 novembre.

Deux mois après son arrivée, selon des informations de l’Équipe et de RMC Sport, l’entraîneur italien de l’Olympique lyonnais, a été mis a pied et écarté de l’équipe jeudi 30 novembre. Avec une seule victoire, deux nuls et quatre défaites en sept matches, Fabio Grosso a fini de consommer le crédit que lui avait jusqu’ici accordé la direction de l’OL lors de la défaite des siens contre Lille dimanche (2-0).

Le champion du monde 2006 devrait être remplacé de manière intérimaire par Pierre Sage, le directeur du centre de formation du club. Ce dernier devrait donc prendre place sur le banc de l’OL pour le match de ce week-end face à Lens.

Qui pour redresser l'équipe ?

Pour la suite, alors que l’OL est bon dernier de Ligue 1 avec sept points, la direction pourrait faire appel à l’ancien coach de Lyon Bruno Genesio, récemment écarté par Rennes, selon nos confères de RMC. Deux anciens techniciens de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor et Jorge Sampaoli, sont également sur les tablettes de l’OL.

Celui qui reprendra la barre aura fort à faire pour redresser l’équipe, qui, après 13 journées, pointe à deux points de Clermont, l’avant-dernier de Ligue 1, et surtout à cinq points du premier club situé hors de la zone rouge.