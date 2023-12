Charlie Chaplin : un musée en Suisse unique au monde

Chaplin’s World™, Corsier-s-Vevey, Switzerland, © 2016 Marc Ducrest for Bubbles Incorporated

Le musée Charlie-Chaplin existe. Profitez d’une escapade en Suisse pour découvrir l’univers extraordinaire de l’un des pionniers du cinéma !

Ouvert en 2016, à 2 heures 30 de Lyon, Chaplin’s World est une destination unique au monde dédiée à la vie et l’héritage cinématographique de Charlie Chaplin.

© Bubbles Incorporated studio

Située dans un cadre magnifique – un parc de quatre hectares avec vue sur le lac Léman et les massifs alpins –, la demeure de l’artiste déploie trois parcours sur trois espaces (3 000 m2 au total) : le manoir, le studio et le parc qui proposent aux visiteurs une immersion avec des expériences captivantes au cœur de son univers.

Dans le manoir, vous découvrirez de pièce en pièce sa vie de famille, son mobilier et ses objets personnels tandis que le studio vous fera rentrer dans l’univers spectaculaire du cinéma muet, traverser ses époques, des décors magnifiques et revoir les films mythiques du cinéaste comme Les Temps modernes et Les lumières de la ville.

© C. Recourat - © Bubbles Incorporated studio

Entre amis ou en famille, le musée vous propose de marcher dans les pas de Charlot (au passage vous pourrez vous essayer à l’art de la pantomime) et de vous laisser envahir de souvenirs et d’émotions inoubliables !

Chaplin’s World – Route de Fenil 2, 1804 Corsier-sur-Vevey - www.chaplinsworld.com