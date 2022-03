Lyon et Auvergne-Rhône-Alpes en force sur le Marathon des Sables

Le 36e Marathon des Sables se tient dans le Sahara sud marocain du 25 mars au 4 avril. Ils sont 47 de la région, dont 7 de Lyon, à prendre le départ.

L'événement s'est rapidement forgé le statut de "course pédestre la plus difficile au monde". C'est, par sa taille et sa réputation, le premier raid désertique avec 350 millions de personnes touchées dans le monde par la 35e édition.

Depuis 1986, l'épreuve légendaire qui se court dans le Sahara du sud du Maroc a vu défiler plus de 25 000 personnes en mal d'aventure : du coureur à pied élite au plus parfait anonyme venu vivre l'aventure de sa vie.

5% d'Auralpins sur la 35e édition du Marathon des Sables

Cette année, ils seront 1 100 à s'élancer en solitaire et en autonomie totale, prêt à en découdre avec les 250 kilomètres répartis sur 6 étapes. Seules de l'eau et une tente (pour huit personnes) leurs seront fournies pendant le périple. Chaque coureur devra porter tout le reste sur le dos.

Ils sont agent SNCF, chef d'entreprise, orthophoniste, étudiant en médecin, architecte, pharmacien, professeur de musique, auto-entrepreneur, consultant informatique, masseur-kinésithérapeute, ingénieur, ont entre 21 ans pour le plus jeune et 75 ans pour le plus âgé. Tous vont courir, pour des raisons diverses, 250 kilomètres dans le désert.

Tous ces anonymes se battront au quotidien pour parvenir au bout de leur rêve : devenir finisher de du mythe du MDS.

Au total, ils sont 47 coureurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes (4,7% de l'ensemble) a avoir un dossard pour le Marathon des Sables 2022.

Ils seront :

-15 originaires du Rhône, dont 7 de Lyon

-8 d'Isère

-7 de l'Ain

-5 de Haute-Savoie

-4 de Savoie

-4 de la Drôme

-2 de la Loire

-2 du Puy-de-Dôme

> Tous les jours, Lyon Capitale vous fera vivre en vidéo et photos cette 35e édition du Marathon des Sables sur www.lyoncapitale.fr .