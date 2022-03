Météo : le soleil règne à Lyon ce samedi

Le beau temps reste à Lyon. Après une semaine placée sous le signe du soleil, il fera à nouveau très bon ce samedi, avec des températures avoisinant les 20 degrés.

La semaine a été ensoleillée à Lyon, il en sera de même pour le week-end. Ce samedi, le soleil règnera dans le ciel lyonnais, et ce durant toute la journée. Les rafales de vent en provenance du Nord atteindront dans l'après-midi les 15km/h.

Le thermomètre affichera 20 degrés lors du pic de chaleur du jour vers 16 heures. Pour le reste, il fera entre 10° à 10h et 16° à 19h. On note cependant que la qualité de l'air sera mauvaise sur l'ensemble de l'agglomération lyonnaise, notamment dans le Sud et l'Est. Une légère amélioration est toutefois attendue dimanche.