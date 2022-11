Coupe du monde: Karim Benzema sacré champion du monde si la France l'emporte

Le natif de Bron, Karim Benzema, malheureusement blessé juste avant la Coupe du monde au Qatar, sera tout de même sacré champion du monde en cas de victoire de la France. Explications

Le chemin est encore long avant de voir l'équipe de France éventuellement remporter un troisième titre planétaire après ceux de 1998 et 2018. En se qualifiant pour les huitièmes de finale de la coupe du monde au Qatar, les Bleus ont néanmoins franchi une première étape importante, alimentant ainsi les espoirs des joueurs français et peut-être du Lyonnais Karim Benzema.

S'il a été contraint de quitter ses partenaires avant le début du mondial, l'attaquant du Real Madrid fraîchement élu Ballon d'or 2022 figure toujours sur la liste de l'équipe de France malgré sa blessure. En cas de victoire finale des Bleus il serait donc de facto sacré champion du monde. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, ayant fait le choix de ne pas remplacer l'ancien lyonnais, la FIFA a expliqué qu'elle remettrait bien 26 médailles à la Fédération française de football en cas de victoire.

Karim Benzema ne serait pas le seul

La même logique serait appliquée pour le cas de Lucas Hernandez. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match de la France contre l'Australie, le défenseur du Bayern Munich avait du déclarer forfait pour le reste de la compétition. Celle-ci ayant déjà débuté, aucun joueur n'a pu être appelé pour le remplacer. Une victoire de ses coéquipiers lui permettrait donc de décrocher une deuxième médaille de champion du monde.

En revanche, Christopher Nkunku, blessé et remplacé juste avant le début de la compétition par Randal Kolo Muani, ne figure plus dans la liste des 26 de Didier Deschamps et ne pourra donc pas prétendre à une éventuelle médaille.

Un bon début de compétition pour les Bleus

Tombeurs samedi 26 novembre du Danemark (2-1) quatre jours après avoir dominé l'Australie (4-1), l'équipe de France n'a plus qu'un match à disputer avant le début des huitièmes de finale. L'occasion pour les Bleus de réaliser un sans faute s'ils s'imposent mercredi 30 novembre (16 heures) contre la Tunisie et ainsi de prendre la première place du groupe D.

Une position qui permettrait à la France d'affronter le deuxième du groupe C pour son premier match à élimination directe. Toutefois, il faudra encore attendre pour savoir qui de la Pologne, de l'Argentine, de l'Arabie Saoudite ou du Mexique occupera cette place.

Lire aussi : Équipe de France : aucun joueur de Lyon sélectionné depuis novembre 2021