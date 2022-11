TCL : les tarifs jeunes et solidaires n'augmenteront pas

Bruno Bernard, président du Sytral a affirmé que les tarifs d'abonnement TCL solidaires et jeunes ne subiront aucune augmentation en 2023.

Nous vous l'expliquions en septembre dernier, les tarifs des abonnements TCL devraient augmenter de manière plus significative qu'à l'accoutumé. En effet, chaque année, les prix augmentent de 1,5 à 1,7 %, mais en 2023, le Sytral devra faire face à une hausse inédite des coûts de l'énergie. Elle devrait être de l’ordre "de 50 à 60 millions d’euros", prévenait Jean-Charles Kohlhaas, le 1er vice-président du Sytral.

"Un effort sera demandé"

Ce lundi 28 novembre, le président de la Métropole et du Sytral, Bruno Bernard a assuré que les tarifs solidaires et jeunes "seront maintenus" au niveau actuel, c'est-à-dire 25 € pour les 18-25 ans et 10 € pour le tarif solidaire réduit. En revanche, "un effort sera demandé aux autres usagers", a prévenu Bruno Bernard, sans en dire plus sur le montant exact de l'augmentation.

"Il faut qu'on trouve des nouvelles solutions de financement pour continuer à améliorer le réseau", a conclut Bruno Bernard. Le niveau d'augmentation devrait être connu dans les prochains jours.