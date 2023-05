Après l’annonce soudaine du retrait de la présidence de Jean-Michel Aulas à l’Olympique lyonnais, le nouveau président John Textor a l’ambition de construire son équipe sur les vestiges du passé tout en apportant de la nouveauté sur la structuration du club.

Ce n’est pas le clap de fin de 36 ans d’histoire entre l’Olympique lyonnais et son président historique Jean-Michel Aulas. À sa manière, le nouveau président John Textor s’est voulu rassurant : "il y aura une collaboration. Jean-Michel va continuer néanmoins et sera toujours administrateur. Il sera très présent dans l’équipe, mais nous prenons le leadership". L’investisseur américain conscient du travail effectué par son prédécesseur n’a cessé de remercier l’homme au plus de 50 trophées en tant que président de l’OL.

"Je suis le président intérimaire et nous devons chercher

une personne qui sera toujours sur place à Lyon". John Textor

John Textor se dit prêt pour ce nouveau défi avec une envie de "changer le niveau de jeu de l’équipe". Aujourd’hui, il se présente comme le président du club, mais il en est lui-même conscient, cela ne sera que par intérim. "Nous devons trouver un PDG, nous allons trouver quelqu’un. Je suis le président intérimaire et nous devons chercher une personne qui sera toujours sur place à Lyon".

Lors du rachat du club par Eagle Football en janvier 2022, l’accord de cession prévoyait que Jean-Michel Aulas conserve pendant encore trois ans la gestion exécutive de l’OL. "Le contrat avait certaines conditions qui permettaient de durer moins de trois ans", a souligné l’investisseur américain. La saison plus que moyenne du club de football de la capitale des Gaules n’a sûrement pas été d'une aide précieuse dans le destin de l’ancien président.

"Miser sur la jeunesse avec des recrutements validés par les nouvelles technologies". John Textor

Grâce à des outils numériques, notamment la data (données numériques), le club semble vouloir basculer dans une nouvelle façon de recruter de nouveaux talents. Le nouveau président américain veut accentuer le repérage de joueurs à l'international, notamment en Amérique du Sud et du Nord. John Textor veut "miser sur la jeunesse avec des recrutements validés par les nouvelles technologies".

Malgré une équipe qui pointe à la 7e place à quatre journées de la fin du championnat de Ligue 1, de nombreux jeunes talents de l’académie ont réussi à éclore, dont Cherki et Barcola. Pour John Textor, la volonté est de hausser le niveau de jeu global de l’équipe pour réussir à conserver ses jeunes pépites françaises. Avoir 15 points de plus lors de la prochaine saison, réussir à accrocher les places qualificatives pour la Ligue des champions font partie des objectifs de la saison 2023-2024 de l'Olympique lyonnais.

Lire aussi :

Enquête - L’OL et la menace du déclassement économique

Vente de l'OL : combien va empocher Jean-Michel Aulas ?

Blanc semble rester en poste

Avec les nouvelles ambitions de John Textor, de nouvelles têtes devraient faire leur apparition à l'OL lors du prochain mercato estival. Des joueurs qui devraient être dirigés la saison prochaine par l’actuel entraîneur de l’équipe, Laurent Blanc. "Même si la saison est moyenne, ce n’est pas toujours la faute du coach" , a tenu à souligner John Textor.

Aujourd’hui, la direction veut apporter encore plus de moyens à l’ancien champion du monde 1998 pour atteindre les objectifs fixés. "Je soutiens mon entraîneur et je continuerai toujours de le soutenir", a expliqué John Textor. Le nouveau président a annoncé dîner le soir même chez Laurent Blanc pour parler du futur du club. Une envie de montrer un nouvel ère et un changement de cap.