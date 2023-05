Des perturbations à prévoir pour la venue d'Emmanuel Macron à Lyon

Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, sera à la prison de Montluc ce lundi 8 mai. Des perturbations sont à prévoir à Lyon.

Le président de la République, Emmanuel Macron sera à Lyon, à la prison de Montluc pour rendre hommage à Jean-Moulin à l'occasion de la commémoration du 8 mai. Des perturbations sont à prévoir.

Un large périmètre d'interdiction de circuler autour de la prison

La préfecture du Rhône a mis en place un large périmètre d'interdiction de circulation autour de la prison de Montluc dans le 3e arrondissement de Lyon. De 8 h à 18 h, impossible d'entrer dans le périmètre délimité par : au sud de la prison, l'avenue des Frères Lumières ; à l'Ouest, les boulevards des Tchécoslovaques et Vivier-Merle ; au Nord, l'avenue Lacassagne ; à l'Est, la rue professeur Paul Sisley. A noter que les avenues Lacassagne et Frères Lumières sont exclues du périmètre.

Le stationnement des véhicules est quant à lui interdit jusqu'à lundi 18 h dans la rue du Dauphiné, la rue du Général Mouton-Duvernet et la rue Jeanne Machette.

Interdiction de manifester : des contrôles, un drone...

Pour les piétons, la circulation pourrait également être perturbée. En effet, le périmètre d'interdiction de circuler en voiture s'applique également à l'interdiction de rassemblements revendicatifs. Des contrôles et fouilles sont à prévoir, comme lors de la venue de Gérald Darmanin à Sathonay-Camp. La préfecture du Rhône recommande aux riverains et passants de se munir d'une pièce d'identité. Un drone survolera également la zone.

TCL : des perturbations à prévoir sur le réseau

De 10 h à 17 h, plusieurs lignes du réseau TCL seront impactées par la venue d'Emmanuel Macron. La station sans-souci du métro D ne sera pas exemple plus desservie, les lignes de tramway T3 et T4 ne desserviront pas la Part-Dieu. Le Rhônexpress circulera quant à lui uniquement entre l'aéroport Saint-Exupéry et Vaulx-en-Velin la Soie. Certaines lignes de bus seront limitées.