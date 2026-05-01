Le business des animaux de compagnie explose à Lyon. Porté par un budget record des foyers, ce marché s’impose désormais comme un secteur économique majeur en plein cœur de la ville.

À Lyon, le marché économique autour des animaux de compagnie ne connaît pas la crise, fort d’un réseau dense de commerces et services premium dédiés au bien-être. Si peu d’études au niveau local existent pour chiffrer l’ampleur du marché, évalué à 5 milliards d’euros au niveau national, il suffit de se promener dans les rues lyonnaises pour prendre la mesure de son dynamisme. Avec une dépense moyenne par foyer dépassant les 800 euros annuels (Ifop), la capitale des Gaules voit fleurir des concepts d’hôtellerie urbaine, d’ostéopathe animalier, qui affichent complet plusieurs semaines à l’avance.

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