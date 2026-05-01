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À Villeurbanne, des vols de câbles provoquent des coupures d’éclairage à répétition

  • par C.M.
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    • La Ville de Villeurbanne appelle les habitants à signaler toute panne constatée pour accélérer la remise en service de l’éclairage.

    Depuis plusieurs semaines, Villeurbanne est victime de vols à répétition de câbles enterrés contenant du cuivre, provoquant ponctuellement des coupures d’éclairage public dans différentes rues et secteurs de la ville.

    "Les équipes du service de l’éclairage public effectuent chaque semaine des tournées de contrôle afin d’identifier les dysfonctionnements et d’organiser les interventions nécessaires", souligne la Ville de Villeurbanne dans un communiqué.

    La municipalité appelle donc les riverains à signaler toute panne constatée via le site internet de la Ville afin de faciliter et d’accélérer la remise en service de l’éclairage. Et de conclure : "Ces signalements permettent de commander les pièces nécessaires au plus vite pour remplacer les équipements endommagés. Ces opérations peuvent parfois prendre du temps en raison des délais d’approvisionnement."

    Lire aussi : Encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne : une nouvelle étude conteste son efficacité

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