À 19 ans, Paul Seixas s'impose comme la révélation de 2026 et son avenir intéresse jusqu'aux plus hautes sphères de l'Etat.

L’agitation qui règne autour de l’avenir de Paul Seixas (19 ans) dit beaucoup du champion qu’il peut devenir pour ceux qui ne sont pas spécialistes de la chose cycliste, des watts/kg ou de VO2max. À 18 mois de la fin de son contrat, son avenir semble préoccuper jusqu’à Emmanuel Macron. Un média espagnol qui suit l’actualité vélo assure que le président de la République s’investit dans le dossier pour qu’il reste dans une équipe française alors que la surpuissante équipe UAE, financée à fonds perdu par la monarchie pétrolière, lorgne sur le Lyonnais, révélation du début de saison. Son équipe actuelle, Decathlon CMA-CGM, basée à Chambéry, est prête à lui dérouler le tapis rouge. Les actionnaires de la structure ont les moyens de leurs ambitions : les familles Saadé et Mulliez sont respectivement 6e et 8e fortunes françaises. Le casting est à la hauteur des promesses soulevées par l’ancien pensionnaire de l’école de vélo du parc de la Tête-d’Or.

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En fin de saison dernière, il avait décroché une médaille de bronze aux championnats d’Europe, organisés dans la Drôme, seulement battu par deux des meilleurs coureurs mondiaux. Cette année, il semble s’être invité dans leur caste. En avril, au montagneux Tour du Pays basque, Paul Seixas a remporté trois étapes et mis fin à une malédiction française. Depuis dix-neuf ans, aucun Français n’avait réussi à gagner une course d’une semaine du label World Tour qui regroupe les épreuves les plus prestigieuses du calendrier cycliste. Malgré son jeune âge, le Lyonnais s’impose comme le seul rival potentiel de l’ogre slovène Tadej Pogačar. La question semble simplement de savoir si ce sera à moyen ou à court terme, dès cet été sur le Tour de France qu’il pourrait découvrir..