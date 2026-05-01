Actualité
Le Lyonnais Paul Seixas, nouvelle pépite du cyclisme mondial. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

Là où on ne les attendait pas : Macron, les familles Saadé et Mulliez et des émiratis se disputent un jeune Lyonnais

  • par Paul Terra

    • À 19 ans, Paul Seixas s'impose comme la révélation de 2026 et son avenir intéresse jusqu'aux plus hautes sphères de l'Etat.

    L’agitation qui règne autour de l’avenir de Paul Seixas (19 ans) dit beaucoup du champion qu’il peut devenir pour ceux qui ne sont pas spécialistes de la chose cycliste, des watts/kg ou de VO2max. À 18 mois de la fin de son contrat, son avenir semble préoccuper jusqu’à Emmanuel Macron. Un média espagnol qui suit l’actualité vélo assure que le président de la République s’investit dans le dossier pour qu’il reste dans une équipe française alors que la surpuissante équipe UAE, financée à fonds perdu par la monarchie pétrolière, lorgne sur le Lyonnais, révélation du début de saison. Son équipe actuelle, Decathlon CMA-CGM, basée à Chambéry, est prête à lui dérouler le tapis rouge. Les actionnaires de la structure ont les moyens de leurs ambitions : les familles Saadé et Mulliez sont respectivement 6e et 8e fortunes françaises. Le casting est à la hauteur des promesses soulevées par l’ancien pensionnaire de l’école de vélo du parc de la Tête-d’Or.

    Lire aussi : Cyclisme : David Moncoutié décrypte le phénomène lyonnais Paul Seixas

    En fin de saison dernière, il avait décroché une médaille de bronze aux championnats d’Europe, organisés dans la Drôme, seulement battu par deux des meilleurs coureurs mondiaux. Cette année, il semble s’être invité dans leur caste. En avril, au montagneux Tour du Pays basque, Paul Seixas a remporté trois étapes et mis fin à une malédiction française. Depuis dix-neuf ans, aucun Français n’avait réussi à gagner une course d’une semaine du label World Tour qui regroupe les épreuves les plus prestigieuses du calendrier cycliste. Malgré son jeune âge, le Lyonnais s’impose comme le seul rival potentiel de l’ogre slovène Tadej Pogačar. La question semble simplement de savoir si ce sera à moyen ou à court terme, dès cet été sur le Tour de France qu’il pourrait découvrir..

    à lire également
    Le mot du mois : [CARTULaIRE]

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Là où on ne les attendait pas : Macron, les familles Saadé et Mulliez et des émiratis se disputent un jeune Lyonnais 13:10
    Le mot du mois : [CARTULaIRE] 12:30
    Article payant Clem&Louis : déjeuner de printemps, à Lyon 12:00
    Lyon : à Gerland, un immeuble menace de s’effondrer, un logement évacué et deux commerces fermés 11:11
    Pollution : une qualité de l'air dégradée ce vendredi à Lyon 10:33
    d'heure en heure
    protoxyde d'azote
    Rhône : la Ville de Corbas prend un arrêté interdisant l'usage du protoxyde d’azote 09:55
    orages
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages ce vendredi 09:27
    Lyon soleil
    Météo : un 1er mai chaud avec simplement quelques nuages à Lyon 09:00
    rue grenette coté saone Lyon
    Et si La droite n’arrivait pas à rouvrir la rue Grenette ? 08:30
    bouchon embouteillages lyon
    Lyon : la pollution va-t-elle grimper avec la suppression de la ZFE ? 08:15
    De Lyon à Alger : l'incroyable parcours de Jean-Paul Vesco, l'avocat devenu Cardinal. 08:00
    Les réparations du bâtiment U des Chartreux pourraient coûter plusieurs millions d'euros. @Les Chartreux
    L'image du mois à Lyon : les Chartreux en feu 07:30
    Ils ont osé le dire ! 07:15
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut