Météo : un 1er mai chaud avec simplement quelques nuages à Lyon

Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Quelques nuages se partageront le ciel de Lyon ce vendredi 1er mai, tandis que le mercure grimpera encore jusqu'à 26 degrés.

Ce week-end prolongé du 1er mai commence sous les meilleurs auspices avec un ciel globalement ensoleillé et seulement quelques nuages. Ce beau temps se maintiendra tout au long de la journée.

Côté mercure, les Lyonnais profiteront de températures quasiment estivales. Ce matin, il fait 12 degrés, mais il fera jusqu'à 26 degrés dans l'après-midi, soit 6 degrés au-dessus des normales de saison.