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(photo : Florent Deligia).

Pollution : une qualité de l'air dégradée ce vendredi à Lyon

  • par C.M.

    • Le temps sec et ensoleillé attendu à Lyon aujourd'hui favorisera la concentration en multi-polluants dans l'atmosphère.

    Avec le soleil et la chaleur attendus tout au long de la journée, la qualité de l'air est dégradée ce vendredi 1er mai à Lyon et dans sa métropole, indique l'observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

    Il précise : "Les niveaux d’ozone devraient repartir à la hausse à la faveur d’un temps plus sec, même si le vent devrait rester dispersif. La qualité de l’air sera dégradée à localement mauvaise."

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