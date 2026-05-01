Pollution : une qualité de l'air dégradée ce vendredi à Lyon

Le temps sec et ensoleillé attendu à Lyon aujourd'hui favorisera la concentration en multi-polluants dans l'atmosphère.

Avec le soleil et la chaleur attendus tout au long de la journée, la qualité de l'air est dégradée ce vendredi 1er mai à Lyon et dans sa métropole, indique l'observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

Il précise : "Les niveaux d’ozone devraient repartir à la hausse à la faveur d’un temps plus sec, même si le vent devrait rester dispersif. La qualité de l’air sera dégradée à localement mauvaise."