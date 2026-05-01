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protoxyde d'azote
Une bombonne de protoxyde d’azote dans les rues de Lyon. (@NathanChaize)

Rhône : la Ville de Corbas prend un arrêté interdisant l'usage du protoxyde d’azote

  • par Clémence Margall

    • La Ville de Corbas a pris un arrêté interdisant l’usage du protoxyde d’azote sur l’ensemble des espaces publics de la commune.

    S’il semble moins évoqué au quotidien, le protoxyde d’azote fait toujours autant de ravages. Au sud de Lyon, la Ville de Corbas a, elle aussi, pris le 15 avril un arrêté interdisant tout usage de ce gaz sur l’ensemble des espaces publics de la commune, c’est-à-dire : rues, parcs, parkings, abords des écoles, marchés et lieux de rassemblement.

    Lire aussi : Le maire de Lyon, Grégory doucet prend un arrêté anti-protoxyde d'azote

    Une démarche de protection de la santé publique

    Dans le détail, il est désormais interdit de "détenir, consommer ou inhaler du protoxyde d’azote à des fins récréatives" ; "céder, revendre ou distribuer du protoxyde d’azote à des particuliers" ; "transvaser le gaz dans des dispositifs d’inhalation" et d’"abandonner cartouches, bonbonnes ou tout contenant sur la voie publique." Ces interdictions s’appliquent aux mineurs comme aux majeurs, précise la commune.

    Si l’une de ces infractions est commise, les sanctions sont lourdes. Jusqu’à 150 euros pour simple usage ou détention, jusqu à 3 750 euros et saisies pour une revente ou cession illicite et 135 euros forfaitaires, pouvant aller jusqu'à 750 euros pour un abandon de cartouches.

    "Les risques liés à l’inhalation de protoxyde d’azote sont sérieux : asphyxie, troubles neurologiques, pertes de connaissance, troubles cardiaques, dépendance. Cet arrêté s’inscrit dans une démarche de protection de la santé publique et de préservation de la tranquillité de tous les habitants", indiquent enfin la commune et son maire, Benoit Eraclas.

    Lire aussi : La préfète du Rhône interdit l'usage et la détention de protoxyde d'azote

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