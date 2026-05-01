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Immeuble du 109 rue de Gerland évacué en urgence. Google Maps

Lyon : à Gerland, un immeuble menace de s’effondrer, un logement évacué et deux commerces fermés

  • par LR

    • Le bâtiment situé au 109 rue de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon, a été évacué en urgence après que des fissures ont été découvertes dans les murs.

    Après la découverte de fissures dans les murs de l’immeuble situé au 109 rue de Gerland, dans le 7e arrondissement, le site a été évacué en urgence. Selon nos confrères du Progrès, l’immeuble, propriété de la Métropole de Lyon, compte 4 logements, dont 3 vacants, ainsi que deux commerces en rez-de-chaussée (une boulangerie et le magasin de vélo Prestacycles).

    C’est l’un des occupants de l’immeuble qui aurait alerté les services de la Métropole de Lyon mi-mars. La collectivité aurait alors demandé l’expertise du service sécurité et péril de la Ville de Lyon et le diagnostic d’un bureau d’études structure. Ce dernier a finalement été réalisé fin mars, révélant l’urgence de la situation.

    Les deux commerces sont depuis fermés et les habitants du seul foyer occupé ont été relogés. Les affaires et équipements de la boulangerie ont été déménagés dans trois locaux mis à disposition gratuitement par la Métropole de Lyon. "Des diagnostics sont en cours en vue de lancer des travaux", indique la collectivité.

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