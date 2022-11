Shopping dans les boutiques lyonnaises : notre sélection de montres

Parce qu'une montre peut aussi être un bijou que l'on garde toute une vie.

Seiko Prospex “Save the Ocean”, une édition spéciale pour la planète

Ce modèle, inspiré de la première montre de plongée Seiko fabriquée en 1965, est l’une des trois montres éditées dans la collection Prospex, afin de soutenir des organisations caritatives marines sélectionnées par la marque japonaise.

Cette montre mythique, portée par les chercheurs des expéditions nippones en Antarctique, de 1966 à 1969, possède un cadran bleu profond sous un verre saphir. Le mécanisme automatique est animé par le calibre 6R35, offrant une réserve de marche de 70 heures. Étanche à 200 mètres, elle est présentée sur un bracelet en acier. Les douze index sont généreusement recouverts de Lumibrite, tout comme les aiguilles, afin de maximiser la lisibilité dans l’obscurité.

Seiko Prospex “Save the Ocean”, SPB297 – 1 300 €.

Boutique Seiko – 102, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e – 04 78 38 00 99

La DolceVita x YVY, un modèle lancé au galop…

Le modèle iconique de chez Longines, DolceVita, vient de changer d’allure avec un nouveau bracelet cuir aux références équestres, né d’une élégante association avec la styliste zurichoise Yvonne Reichmuth, créatrice de la marque YVY (accessoires glam rock plébiscités par de nombreuses stars, dont Madonna). Deux brides en cuir et métal composent ce double bracelet, avec son système interchangeable. Il est proposé en trois tonalités : beige, brun ou noir avec rivets. Pour femmes et hommes.

Modèle présenté femme – 1 630 €.

Tisseront – 85, avenue Charles-de-Gaulle, Tassin-la-Demi-Lune - 04 78 34 19 21

Ma Première Mini : Poiray décline sa montre culte

Une jolie petite montre carrée pour les femmes, dont le cadran en acier est d’inspiration Art déco, signature de la maison Poiray, installée au cœur de la place Vendôme.

Avec son cadran en acier, en or ou en diamants, cette montre à la taille réduite (21 x 18 mm) offre néanmoins les performances d’une grande. Système à quartz, bracelets interchangeables en veau vernis et de plus de quinze coloris. Une mini, certes, mais qui ne passera pas inaperçue !

À partir de 1 390 €.

Beaumont & Finet – 100, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e - 04 78 28 17 77

Ternos Ceramic GMT

DavosA est une marque de montres suisses fabriquées par Hasler, une manufacture familiale installée depuis 1881 près de Davos. Leurs modèles sont importés en France par l’horlogerie Dury (Lyon 2e).

La Ternos Ceramic GMT est un modèle classique de montre étanche à 200 mètres de profondeur. Avec son verre saphir et un prix accessible, elle démocratise la montre mécanique et incarne l’excellence de l’horlogerie suisse. Son mouvement DAV3032 est le fruit du travail de la manufacture suisse Sellita (fournisseur notamment de Chopard et Oris). Et grâce au calibre SW300, elle permet de fabriquer des montres d’une grande finesse. Elle a pour caractéristique d’indiquer un deuxième fuseau horaire dans le monde.

Ternos Ceramic GMT – 1458 €.

Dury – Horloger depuis 1885, grossiste depuis 1959 – 24, rue Palais-Grillet, Lyon 2e – 04 78 37 74 79

Réparez votre montre en toute confiance

Le temps passe et votre montre est toujours là pour vous accompagner, fidèle à votre poignet. Mais votre garde-temps, qui possède parfois une grande valeur sentimentale, ne vous donne plus l’heure en raison de problèmes mécaniques… Confiez-le à un vrai spécialiste qui saura lui redonner toutes ses performances et tout son éclat par un polissage..

Derbre Horlogerie, c’est la garantie d’un horloger professionnel pour toutes les marques de montres. Avec la certification officielle pour les montres des marques Omega, IWC, Hublot, Cartier, Tag Heuer, Hermès, Longines, Baume & Mercier, Tissot et Hamilton.

Atelier Derbre – 1, rue Mazard, Lyon 2e – Sur rendez-vous au 06 61 49 55 30