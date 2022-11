Shopping : quoi de neuf à Lyon ?

Les nouveautés à découvrir au mois de novembre à Lyon !

Nos amis les bêtes

Frédéric a ouvert son concept store pour chiens et chats avec une idée en tête : que nos compagnons favoris vivent en harmonie avec nos intérieurs. Le résultat, c’est une boutique chaleureuse avec une scénographie originale et des vitrines tout simplement géniales.

Dans le choix des produits, Frédéric aime à sortir des sentiers battus, tout en misant si possible sur la proximité, et surtout la qualité. Pour preuve : certains sont testés par son maine coon Oskhar… Litière 2.0, petits manteaux stylés, arbres à chat lookés, jouets ultra résistants, gamelles imitation marbre, sans oublier l’alimentation animale sans céréales et riche en protéines…

On a l’embarras du choix. Coup de cœur pour le tapis en fausse fourrure certifié PETA, aussi beau que confortable, réversible, déperlant, sur lequel votre animal préféré pourra passer de longues heures à dormir, sous vos yeux attendris.

Les délices d’Oskhar – 3, rue du Président-Carnot, Lyon 2e

Pause détente autour de bons vins

Pop and Wine n’est pas seulement un énième bar à vins. Certes, on y trouve une très bonne cave qui propose plus de cinquante références de vins naturophiles, des bières, des cocktails… Mais c’est aussi et surtout un lieu de partage, où les mots d’ordre sont détente et convivialité…

Il suffit d’ouvrir la porte pour découvrir la déco pimpante et colorée aux accents vintage parfaitement assumés. Pour le déjeuner, quelques plats nous plongeront en enfance : poulet rôti, cordon-bleu, purée maison ou encore bœuf bourguignon… Quant au dîner, place à la street food avec hot-dogs, burgers, nuggets, falafels lentilles corail, burrata crémeuse… De quoi apaiser petits et grands appétits.

Pop and Wine – 14, rue Palais-Grillet, Lyon 2e

Dites-le avec des fleurs ou des plantes

Trois heures… C’est le temps que mettront dorénavant les bouquets et plantes Bergamotte pour arriver chez l’élu(e) de votre choix, qu’il ou elle soit à Lyon ou dans la petite couronne lyonnaise. Pour ceux qui ne connaissent pas, Bergamotte est un atelier végétal en ligne connu pour la fraîcheur et la sélection minutieuse de ses produits, la beauté de ses créations et son engagement en faveur du développement durable… Aoraki, Cuzco, Lago di Como… Les bouquets de saison aux noms évocateurs sont tout simplement à tomber.

Quant aux plantes luxuriantes, elles sont pour la plupart pet friendly et peuvent être assorties de leur cache-pot. Sur le site, on trouve toutes les astuces nécessaires à leur entretien, mais aussi des conseils pour bien arroser, rempoter ou encore nettoyer sa plante…

www.bergamotte.fr

Trouver chaussure durable à son pied

Des chaussures écoresponsables et qui ont du style ? Oui, c’est possible ! C’est d’ailleurs le credo de M. Moustache, qui ouvre une toute nouvelle boutique au design pop et épuré, en plein cœur de la Presqu’île. Créée il y a dix ans par Antoine, Guillaume et Thibault, la marque est déjà présente dans seize pays et propose des chaussures pour hommes et femmes.

Depuis 2018, elle intensifie son action en faveur de la planète avec son programme [Re]colte, à savoir des bornes de récolte de chaussures usagées, installées dans les différents points de vente. Les chaussures récoltées sont ensuite envoyées au Portugal pour être transformées en semelles, celles-là même que l’on retrouve sur la plupart des baskets de cette nouvelle saison !

M. Moustache – 9, rue Émile-Zola, Lyon 2e