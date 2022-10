Shopping : quoi de neuf à Lyon ?

Les nouveautés à découvrir au mois d'octobre à Lyon

Des plantes rares à votre portée

D’abord e-shop et créateur de box de baby plantes d’intérieur, Hanko pose ses valises en plein cœur du premier arrondissement, à deux pas de la place Sathonay.

Pas moins de 130 références de plantes rares sont proposées aux amateurs de végétaux qui pourront déambuler dans cette boutique à l’état d’esprit résolument inclusif. Dans une démarche écoresponsable, une serre permettra de produire localement des boutures de plantes d’exception, en vue de les proposer à des prix abordables.

Un espace café attend tous les amoureux des plantes qui veulent faire une petite pause dans leur journée ou encore profiter d’une ambiance zen pour travailler.

Et pour ceux qui en veulent toujours plus, des ateliers leur apprendront tout sur l’entretien des plantes, la végétalisation, le rempotage ou encore le bouturage…

Hankō – 2, rue de Fargues, Lyon 1er

Le traiteur pas comme les autres

Conviviale, festive, design… Maison Baraban est la nouvelle adresse de traiteur qui a ouvert fin août à Villeurbanne, à quelques encâblures de Lyon Part-Dieu.

Aux commandes : Philippe, Hugo et Cédric, trois copains issus de l’institut Paul-Bocuse, qui ont fait leurs armes en travaillant dans divers restaurants réputés, mais aussi en ouvrant leurs propres adresses.

Les fins gourmets et autres amateurs de bonne chère trouveront leur bonheur parmi les différents classiques revisités, tels les escargots aromatisés au citron ou au curcuma, ou encore les œufs mimosa aux herbes.

Côté boisson, on mise sur le grand et le festif, avec un large choix de magnums. Car ici, l’idée, c’est de commander pour se régaler à plusieurs, en famille, entre amis, au travail…

Maison Baraban – 58, cours Tolstoï, Villeurbanne

Des cadeaux, et bien plus encore

Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Rose, c’est une boutique de cadeaux pour petits et grands et pour tous les budgets. La sixième du nom a vu le jour il y a quelques mois au cœur d’une jolie cour préservée de la Croix-Rousse, peinte d’un pimpant bleu Majorelle.

La boutique s’étend sur 160 m2 et propose une sélection sympa et originale de vêtements, objets de déco, bijoux, accessoires, produits homme et enfant, bref, de véritables pépites…

Dans cet endroit atypique et chaleureux, on trouve aussi le caviste/bar à vins “Chez Loulou” qui propose des vins et produits régionaux, des planches à déguster, mais aussi cafés et jus de fruits pour ceux qui choisissent l’option sans alcool. Sans oublier le tout nouvel espace réservé à des événements éphémères à venir : expos, vide-dressings ou autres…

Boutique Rose – 4, rue Claudius-Linossier, Lyon 4e

Street food gastronomique

Après Victoire & Thomas et Culina Hortus, le chef Thomas Bouanich ouvre une nouvelle adresse au cœur de la Presqu’île : Culina In via (“cuisine de rue” en latin). Son nouveau défi ? Proposer de la street food haut de gamme, végétarienne et abordable, en s’inspirant de l’expertise de Culina Hortus, élu meilleur végétarien du monde en 2020.

Pour commencer, on trouvera à la carte trois sandwiches hors du commun et trois accompagnements gourmands, à déguster sur le pouce ou en terrasse.

Les ingrédients rivalisent d’inventivité afin de régaler les gourmets en quête de nouveauté : céleri de la région cuit durant 12 heures à̀ la broche, mayonnaise à̀ l’ail rôti, jeunes pousses d’épinard, légumes croquants, scamorza fumée… pour n’en citer que quelques-uns. Sans oublier les boissons maison et les desserts concoctés par l’équipe pâtissière de Culina Hortus.

Culina In Via – 24, rue Ferrandière, Lyon 2e