Notre sélection dénichée dans les boutiques lyonnaises

Soins naturels pour petits

Si vous envisagez de voyager avec bébé cet été, n’oubliez pas ce coffret découverte de la marque Poupon. Gel lavant, eau nettoyante, liniment, crème hydratante… il renferme les essentiels pour prendre soin des tout-petits en douceur, au format voyage. Fabriqués en France, les produits contiennent entre 98 et 100 % d’ingrédients d’origine naturelle, sont hypoallergéniques et peuvent être utilisés dès la naissance.

Coffret découverte “Les p’tits aventuriers” – 29,90 €.

Poupon – 10, rue de Fleurieu, Lyon 2e

Pique-nique chic

Aucun détail n’est laissé au hasard dans cette nouvelle boîte repas isotherme, fraîchement lancée par la société Qwetch, spécialiste des contenants alimentaires sains et réutilisables. Disponible en dix couleurs et motifs, elle maintient au chaud pendant cinq heures et au frais pendant sept heures ! Totalement étanche, elle se transporte facilement grâce à sa poignée. Chic et pratique !

Boîte repas isotherme – De 45 € (format 650 ml) à 49 € (format 850 ml).

Nombreux points de vente dont Les Garçons en cuisine Lyon 1er, Lola en vrac Lyon 2e, Maison Courgette Lyon 4e…

Apéro zéro déchet

Houmous au citron confit, tapenade d’olives de Kalamata, tomates séchées au piment d’Espelette… Les Tartinables de la TPE lyonnaise Le Temps des Oliviers vont en faire saliver plus d’un. Des ingrédients bios, sourcés directement auprès des producteurs, une préparation maison dans les ateliers de la marque, sans oublier les bocaux consignés… Tout est réuni pour un apéritif estival de qualité, qui plus est zéro déchet.

Tartinables Le Temps des Oliviers – De 4,20 à 4,65 € selon les parfums. La Vie claire, Biocoop, l’Eau Vive, magasins spécialisés dans la vente en vrac…

Fluide solaire naturel

Si vous souhaitez profiter du soleil sans en supporter les inconvénients, optez pour ce fluide 100 % minéral de la toute jeune marque lyonnaise Lukine. Adapté au visage et au corps, il protège, hydrate sans coller, apaise et prévient le vieillissement prématuré de la peau. Chacun appréciera sa texture légèrement teintée et son délicat parfum floral et bio, élaboré dans un laboratoire lyonnais. Petit plus : son contenant recyclé et recyclable.

Fluide solaire minéral haute protection (SPF 50) – 25 €. www.lukine.fr

Joli fourre-tout

À la fois jolie et pratique, cette banane vous accompagnera dans toutes vos escapades estivales. Ses poches intérieure et extérieure vous permettent d’organiser vos affaires, sa anse réglable garantit votre confort, et surtout vous gardez les mains libres ! On apprécie particulièrement ses couleurs pastel, son coton biologique épais et résistant ainsi que sa fabrication éthique.

Sac banane L Sasha – 45 €.

Invité(e) – 9, rue Lanterne, Lyon 1er

Entrée en matières – 5, rue du Chariot-d’Or, Lyon 4e

Chouette casquette

Impertinente et créative, la marque Chamaye propose un grand choix de casquettes pour toute la famille. En coton et filet ajouré à l’arrière, ajustable pour une meilleure tenue, ce modèle pimpant arbore fièrement sa broderie Sun lover, véritable clin d’œil au soleil dont on veut profiter mais aussi se protéger. À porter sans complexe en duo parent-enfant !

Casquette Sun lover moutarde enfant ou adulte – À partir de 29 €.

Dans la chambre d’Anna – Villeurbanne

Nestor et Suzie – Civrieux-d’Azergues

Maroquinerie végétale

Durable et engagée, la marque lyonnaise Peaux Neuves fabrique en France des objets de notre quotidien. Co-créé avec la ville de Lyon, cet étui à lunettes est conçu à base de marc de raisin. Sa doublure en coton upcyclé est décorée avec une sérigraphie qui s’inspire des traboules lyonnaises. Livré dans un tote bag et pochon en coton bio, il se décline en cognac, lie de vin et camel.

Étui à lunettes Œillade – 49 €. https://boutique.lyon.fr/