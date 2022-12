Au programme de ce week-end des 9 et 11 décembre : Fête des lumières, braderie, roller, bal...

Fête des lumières 2022

Comme chaque année, le week-end du 8 décembre réserve aux quelques millions de visiteurs lyonnais un spectacle de lumières partout dans la ville. Au total, 30 oeuvres sont réparties à travers Lyon du 8 au 11 décembre 22 heures, de la Presqu’île au parc de la Tête d’Or, en passant par l’Institut Lumière ou encore le parc Blandan. C'est tout un parcours que devront emprunter les visiteurs pour circuler dans la foule. Pour les quatre jours de fête, la Ville de Lyon a prévu le coup cette année pour rassasier le public. Pour la première fois, sept food trucks proposeront de la soupe, de la raclette, des crêpes, des burgers, ou encore des quenelles au sein d'un espace dédié place Bellecour, aux Subs, ainsi qu'au parc Blandan.

La rédaction Lyon Capitale vous fait découvrir en images la Fête des lumières 2022.

Roller disco dans le 9e

Toujours dans le thème de la Fête des lumières, la mairie du 9e investit les 800 m² de la piste du rink-hockey de Lyon la Duchère. Avis aux amateurs et professionnels de patin à roulettes, c'est le moment de sortir ses tenues les plus affriolantes à l'occasion de la soirée roller disco Fête des lumières. Au programme musical : disco, funk et dance.

> 264 avenue Andrei Sakharov, Lyon 9e arrondissement, vendredi 9 décembre de 19h à 23h. 5€ l'entrée et 2€ la location de patins.

Le bal des lumières

À l'occasion de la Fête des lumières 2022 et pour la seconde année consécutive, les Subs proposent deux soirées à thème : sapés comme jamais le 8 et 9 décembre, puis shake shake shake les 10 et 11 décembre au soir. Les membres des ateliers des artistes en exil, ainsi que le collectif A/R animent l'événement avec des danses, en plus des illuminations émises. C'est également la fin de l'installation le Kraken, installé depuis plus de sept mois dans la cour des Subsistances.

> 8 bis Quai Saint-Vincent, 69001 Lyon, du 8 au 11 décembre.

Braderie à l'Institut lumière

En plus d'accueillir l'illumination "Beacon" dans son jardin, l'Institut lumière se transforme en grande braderie ce week-end, jusqu'au dimanche 11 décembre. L'occasion de faire le stocks de produits dédiés à l'univers du cinéma : affiches, textiles, DVD, produits dérivés du cinéma...

> Du 8 au 10 décembre, de 10h à 21h30 et le 11 décembre, de 10h à 18h30, ainsi que le week-end du 17 au 18 décembre de 10h à 18h30.

Portes ouvertes à la distillerie de Lyon

Elu "meilleur" pastis du monde par les World Drinks awards 2022, l'Anis des Gones organise des journées portes ouvertes ce week-end, du 10 au 11 décembre dans le 8e arrondissement. L'occasion de déguster un produit labellisé "Fabriqué à Lyon" en 2022, du gin à la praline rose, des cocktails, ou encore échanger avec les professionnels du métier.

> Les 10 et 11 décembre de 12h à 17h, au 9 Boulevard Edmond Michelet, Lyon 8e arrondissement