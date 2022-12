Lyon : on vous fait découvrir en images la Fête des lumières 2022

À l’occasion de la soirée de répétition de la Fête des lumières qui se déroulait le 7 décembre nous avons pu découvrir en avant-première une dizaine d’œuvres de ce cru 2022 que nous vous dévoilons ci-dessous.

La Fête des lumières 2022 sera officiellement lancée ce jeudi 8 décembre peu après la tombée de la nuit. Pour satisfaire les plus impatients, ou tout simplement ceux qui ne pourront pas se déplacer, Lyon Capitale a fait le tour d’une dizaine d’installations mercredi 7 décembre en avant-première. Nous vous proposons de découvrir une trentaine de clichés dans le diaporama ci-dessous.

De notre côté, nous retiendrons quatre oeuvres qui nous ont marqués lors de cette répétition générale

Place des Terreaux :

Les créateurs des célèbres Anooki, qui ont enchanté tant d’enfants lors de la Fête des lumières, sont de retour avec un karaoké géant animé par les portraits du Musée des Beaux-Arts. On ne serait pas étonné que la création Moetu Batlle et David Passegand remporte le prix du public cette année…

❤️ Grand mix au musée des Beaux-Arts de Lyon 📍Place des Terreaux, Lyon 1er

La nuit au musée lyonnaise ! Les portraits du musée sortent de leur cadre pour se donner en spectacle sur les façades du musée en chantant des airs de musique bien connu#Lyon #fetedeslumieres #fdl2022 pic.twitter.com/MXFVr3y3kr — Lyon Capitale (@lyoncap) December 7, 2022

Parc de la Tête d’Or :

Le parc de la Tête d’Or s’inscrit définitivement comme un incontournable de la Fête des lumières. Cette année trois œuvres plus les lumignons du coeur y sont proposés au public. Parmi elles, nous retiendrons surtout les lucioles de Firefly Field. Le studio Toer a créé un espace enchanteur au milieu des arbres.

Firefly Field

📍Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e Dans cette création du @StudioToer dès centaines de lucioles s’élèvent au-dessus du sol et composent une scène lumineuse hypnotique #Lyon #fetedeslumieres #fdl2022 pic.twitter.com/GdbLhkYFTd — Lyon Capitale (@lyoncap) December 7, 2022

Un peu plus loin, Le parc du nombre d’Or, une oeuvre de Javier Riera, ne démérite pas en faisant vivre la végétation de la Tête d’Or, non sans rappeler l’oeuvre Ricochet créé l’année dernière sur le lac par Jérôme Donna et les équipes de la ville de Lyon.

Place Saint-Jean :

Comme chaque année l’illumination de la cathédrale Saint-Jean fait mouche. Time, la création sonore et visuelle proposée par Filip Roca et Zarko Koma est percutante et captivante, mais légèrement moins impressionnante que l’oeuvre Iris projetée l’année dernière. Nul doute qu’elle saura tout de même séduire le public.

Pour créer votre parcours, nous vous proposons d'utiliser notre carte interactive ci-dessous :

