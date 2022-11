Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 5 au 6 novembre

Ce week-end du 5 au 6 novembre, venez découvrir à Lyon des oeuvres de street art, des festivals, des expositions en réalité virtuelle ou encore des foires aux vins.

L'exposition en réalité virtuelle de la pyramide de Khéops

Les Lyonnais peuvent désormais contempler les murs de la pyramide de Khéops, sans bouger de Lyon : Horizon de Khéops est une expérience immersive en réalité virtuelle disponible à la Confluence, à l'emplacement de l'ancien Décathlon, jusqu'au 23 mars 2023. L'expo aborde un riche programme : visite au cœur de la pyramide mythique de Khéops en Egypte, l'aspect géographique du lieu, l'histoire de l'embaumement du roi Khéops, l'exploration du plateau de Gizeh...

En savoir plus sur l'exposition : On a testé pour vous : Khéops, une immersion spectaculaire en réalité virtuelle

Dernier week-end pour profiter du Peinture Fraîche Festival

Les Lyonnais ont encore ce week-end pour pouvoir profiter de la 4e édition du Peinture Fraîche Festival. Le festival de street art commencé le 12 octobre et ferme boutique ce dimanche 6 novembre. Ce sera donc l'occasion de profiter des oeuvres des 47 artistes locaux, nationaux et internationaux aux travers de tableaux, peinture murale, assemblage de matériaux, lumières, etc.

Lire aussi : Le festival de street art, Peinture Fraîche, revient à Lyon

6e édition du festival M.A.N.E. au Double Mixte

Le Festival M.A.N.E.(Music Awakens Night Excitment), organisé depuis 2014, s'invite dans les salles du Double Mixte à Villeurbanne ce samedi 5 novembre. Ce festival, mêlant musique électronique et street art lyonnais, s'articule en trois temps, dès 15 heures. Au programme donc : après-midi groovy et disco avec ateliers de sérigraphies, de graffitis, DIY, tatouage. Le début de soirée permet aux jeunes talents de s'exercer sur scène pour tenter de gagner un enregistrement en studio. S'ensuit une soirée House to Techno jusqu'à 4 heures.

Lyon Epoqu'Auto

Les 4, 5 et 6 novembre se tient le 43e salon international Epoque Auto. Organisé depuis 1979 par les adhérents du Club des amateurs d'automobiles anciennes, le salon a accueilli plus de 82 000 visiteurs en 2021 (soit plus de 27 000 par jour sur les trois jours d'expo). Plus de 800 exposants français et étrangers, marchands et restaurateurs professionnels de voitures et de motos, mais aussi des spécialistes en pièces détachées, des artisans, des vendeurs de miniatures, de jouets, de journaux, de vêtements d'époque auxquels s'ajoutent des clubs de marques, seront sur le pont sur ce salon. L'occasion, sur 80 000 m2 et 7000 m2 de plateaux de découvrir des voitures et deux roues de prestige (Facel - Vega, Hispano-Suiza, Panhard -Levassor, Hotchkiss, Salmson, Talbot, Voisin, Ford, Lancia, Moto Diva, Bugatti, Delage, Delahaye, Berliet, Moto-Guzzi...) . Deux ventes aux enchères, toujours très attendues, sont prévues samedi (45 motos) et dimanche (65 voitures) : Motobecane 1924, Peugeot 1930, Aermacchi 1968, MG 1930, Auburn 1935, Buick 1946, Mercedes-VBenz 1951 220 cabriolet B, Austin Healey 1955 100/4 BN1...

Plus d'infos sur le site d'Epoqu'Auto

Vide grenier du geek

La 20e édition du vide grenier du geek revient cette année ce dimanche 6 novembre, de 10 h à 18 h à la MJC Monplaisir le Karbone. L'événement a été conçu par la MJC Monplaisir et par l'association AOA Prod. Ceux qui raffolent des bons plans, vous trouverez sûrement votre bonheur dans ce vide grenier : livres, jeux, DVD, etc.

Plus d'infos sur le site du Vide grenier du geeek