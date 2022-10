Le festival de street art, Peinture Fraîche, revient à Lyon

Le street art s'invite à Lyon avec le Peinture Fraîche Festival à la Halle Debourg, du 12 octobre au 6 novembre.

47 street-artistes internationaux et français mettront à l'honneur le street art à l'occasion de la quatrième édition du Peinture Fraîche Festival, organisé à la Halle Debourg du 12 octobre au 6 novembre prochain.

Après le franc succès de la dernière édition où plus de 58 000 visiteurs s'étaient rendus dans le 7e arrondissent de Lyon, les trois organisateurs du festival, l'association Troi3, l'agence Tintamarre et l'artiste Carti, mettront cette année en lumière les artistes français et notamment locaux. 13 artistes de Lyon et Villeurbanne exposeront leurs œuvres d'art, dont le Lyonnais Myet, qui peint essentiellement des portraits, Huereck et ses créations au style urbain, ou encore la féministe Foufounart.

Peinture en direct deux fois par semaine

La Halle Debourg sera entièrement recouverte de peinture avec des grandes fresques murales et les visiteurs auront la possibilité, nouveauté de cette année, de découvrir des œuvres au sous-sol du bâtiment.

En plus de découvrir les œuvres, les Lyonnais pourront déambuler entre les différents ateliers installés sur place : art show, ateliers de sérigraphie, de technologie, espace gaming. Deux fois par semaine, un nouvel artiste interviendra pour peindre en direct le mur du jardin de la halle.