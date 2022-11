Caroline Garcia a été battue par Iga Swiatek / (Photo by ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Après sa victoire inaugurale face à Coco Gauff, la Lyonnaisse Caroline Garcia a vécu un brutal retour d'ascenseur face à la numéro 1 mondiale Iga Swiatek qui l'a battu en deux sets (6-3, 6-2) dans la nuit de mercredi 3 à jeudi 4 novembre à Fort Worth au Texas. Elle reste cependant en lice pour une qualification en demi-finales.

C'est une défaite nette, mais tout reste possible dans le Masters 2022, le tournoi qui réunit les 8 meilleures joueuses de la saison dont la Lyonnaise Caroline Garcia. Cette dernière a été battue en deux sets par la numéro 1 mondiale Iga Swiatek (6-3, 6-2) dans la nuit de mercredi 3 à jeudi à vendredi 4 novembre Fort Worth au Texas.

Mais grâce à sa victoire inaugurale face à Coco Gauff en début de semaine, la Lyonnaise reste en course pour une qualification pour les demi-finales dans ce tournoi au format particulier : les joueuses s'affrontent dans un mini-championnat. Les deux meilleures de chaque groupe rejoignent le dernier carré. Caroline Garcia est ainsi assurée de disputer les demi-finales si elle s'impose samedi contre la Russe Daria Kasatkina.

Face à Iga Swiatek, Caroline Garcia a voulu imposer le style agressif qui lui a permis depuis quelques mois de faire un bond de la 75e à la 6e place mondiale, grâce à trois victoires en tournoi dont en finale du WTA de Cincinnati. Mais en face, la joueuse polonaise a parfaitement couvert le terrain et sa défense de fer a mis à mal la prise de risque de Caroline Garcia qui s'est tapé contre un mur. Au fil du match, la Française a perdu de plus en plus d'échanges longs et a multiplié les fautes, comme dans la vidéo ci-dessous publiée sur le compte Twitter du circuit WTA.

"C'était vraiment un match difficile. C'est une très bonne joueuse, très solide, qui ne vous donne pas beaucoup d'espace. J'ai essayé du mieux que je pouvais. Mais elle était meilleure et m'a sortie de ma zone de confort", a analysé Garcia au micro à l'issue du match. Rendez-vous samedi pour espérer voir la Lyonnaise gagner sa qualification pour la sit