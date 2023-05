Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 27 au 29 mai

Au programme de ce long week-end de la Pentecôte du 27 au 29 mai à Lyon : des expositions, des salons et des festivals.

Le week-end de la Pentecôte du 27 au 29 mai s'annonce chargé et tourné autour de la culture et des festivités à Lyon. Il y en a pour tous les goûts : petits, grands, en famille ou entre amis. Des festivals, des salons et des animations.

Le Festival de Cannes au Pathé Bellecour

À l'occasion du Festival de Cannes, les cinémas Pathé diffuseront les longs-métrages de la programmation officielle de l'événement international. Les Lyonnais pourront s'inviter dans les salles obscures du cinéma Pathé Bellecour, du 26 au 28 mai. L'occasion pour les cinéphiles de découvrir 12 films en avant-première, pour certains, plusieurs mois avant leurs sorties en salles.

Les 12 films du Festival de Cannes diffusés au Pathé Bellecour

Open Parc au parc de la Tête d'Or

Jo -Wilfried Tsonga, l'ambassadeur de l'Open Parc.

Le tournoi de la 6e édition de l'Open Parc prendra fin samedi 27 mai, au parc de la Tête d'or de Lyon. Cette année, ils étaient 11 sur les 28 joueurs être dans le top 50 mondial. Vendredi 26 mai, le joueur Français Arthur Fils disputa la demi-finale contre l'Américain Brandon Nakashima.

Lyon Food Tour

Du 22 au samedi 27 mai, le Lyon Food Tour proposera des balades de 11 heures à 14 heures. La taille des groupes sera limitée à 12 personnes et pour participer il faudra débourser 49 euros par personne. Sous forme de visite guidée à pied mélangée avec une dégustation de nourriture street food, les épicuriens de la ville de Lyon vont pouvoir découvrir durant trois heures un panel de nourriture street food variée.

Soirée disco à l'Hôtel de Ville de Lyon

Vendredi soir, de 19 heures à 00h30 la Ville de Lyon transformera la cour de l’Hôtel de Ville en piste de danse géante pour une soirée "Club Disco", après une première édition organisée sur la terrasse de la piscine du Rhône en 2022. Une soirée qui s’annonce animée avec sept artistes et trois propositions musicales, ambiance disco, ambiance 90’s - 00’s et ambiance eurodance, mais entièrement silencieuse.

