La Ville de Lyon adopte un plan pour améliorer l'accueil des exilés

La Ville de Lyon a annoncé ce 25 mai l'adoption d'un plan d'hospitalité pour améliorer l'accueil des personnes en situation de migration.

Pour Sylvie Tomic, adjointe au maire de Lyon en charge de l'accueil et de l'hospitalité, "Lyon est une terre historique de l'immigration". La municipalité dirigée par Grégory Doucet a ainsi adopté un plan d'hospitalité pour "améliorer l'accueil des personnes en situation de migration". Plus de 50 mesures constituent ce plan, dont l'un des objectifs est également de "participer à l'écriture d'un récit positif de l'accueil, afin de sortir des représentations stéréotypées et de considérer pleinement les personnes en situation de migration comme des acteurs de notre territoire".

Poursuivre une politique d'"accueil inconditionnel"

Le plan aborde ainsi les problématiques de l'accès aux soins, au logement, à l'emploi, à la formation, à l'alimentation et à l'hygiène, mais également aux services publics. La Ville veut poursuivre sa politique d'"accueil inconditionnel sans tenir compte du statut administratif des personnes". "Des initiatives telles que les bains-douches municipaux Delessert et le restaurant social "La Tablée des Gones" en sont l’illustration, avec respectivement plus de 27 000 personnes accueillies et plus de 32 000 repas servis en 2021", détaille la collectivité dans un communiqué de presse.

L'exécutif municipal souhaite ainsi créer une carte de citoyenneté locale qui "vise à reconnaître la présence des personnes sur un territoire, quelle que soit leur situation administrative". La Ville de Lyon veut également porter une attention particulière aux besoins des femmes et personnes LGBT+ exilés, renforcer l'offre de d'interprétariat dans les services publics de la Ville, créer un lieu dédié et identifié dédié à l'accueil des primo-arrivants, ou encore créer un observatoire des migrations.