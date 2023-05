Lyon Capitale a testé le Lyon food tour. Après avoir organisé de nombreuses visites guidées dans la ville de Lyon, Alexandre Theoule et son frère Cédric ont décidé de se lancer dans une nouvelle expérience alliant la street food et la découverte du street art.

Manger et marcher pour découvrir Lyon est possible aujourd'hui grâce à deux frères. Sous forme de visite guidée à pied mélangée avec une dégustation de nourriture street food, les épicuriens de la ville de Lyon vont pouvoir découvrir durant trois heures un panel de nourriture street food variée. À partir du lundi 22 mai à 11 heures, le parcours sera ouvert au grand public pour découvrir 5 adresses de la Street food de Lyon au niveau du Vieux Lyon et de la Croix Rousse. "Notre volonté est de proposer la qualité et des produits locaux à nos visiteurs", souligne Alexandre Theoule.

Pizza du restaurant Hape @Hugo Reyouard

Une dégustation en cinq temps

Le départ se tient au niveau de la fontaine Bartholdi place des Terreaux. Pour mettre l’eau à la bouche, le guide touristique du jour et créateur de l’évènement explique le parcours, "il y aura 5 pauses, mais évidemment je ne vous dis pas le nom des restaurants". Après une légère présentation, Alexandre aborde la thématique de l'histoire du tacos, un indice pour la première dégustation. Quelques pas suffisent pour arriver au niveau du Tacos World à côté du rassemblement de départ. "Il est évident que nous devions placer un tacos, parce qu’évidemment le tacos vient de Lyon et non de Grenoble", exprime en souriant le créateur du l’évènement. Le chakchouka sera notre premier encas, composé de poivron, cordon bleu, frites et de la fameuse sauce fromagère.

Après cette première dégustation made in Lyon, la deuxième transporte les gourmets de l’autre côté de la frontière, en Italie. Dans cette pizzeria nommée Hape, la volonté est de "retravailler des recettes du monde avec des produits locaux", affirme le chef Amaury. Trois pizzas sont à partager dont la pizza végétarienne, la courge poursuite avec du caviar de courges butternut, burrata tomates cerises et pesto basilic.

Une visite aussi culturelle à la découverte du street art lyonnais

L’estomac se remplit petit à petit et le trajet n’est pas encore fini. Entre deux restaurants, Alexandre montre et documente les différentes zones de street art bien présentes dans le premier arrondissement de Lyon. Notamment avec In the Woop, un street artiste lyonnais qui utilise la mosaïque pour ses créations depuis une dizaine d’années, où il a fait de la capitale des Gaules son terrain de jeu. Ce cocktail d’histoire et de gastronomie forme un très bon mélange pour remplir les yeux et le ventre.

La fresque des lyonnais est observable @Hugo Reynouard

Pour continuer cette balade gourmande, la street food envoie les gourmets de l’autre coté de l’océan Atlantique avec le restaurant Toké et ses chaussons gourmands inspirés des empanadas d’Argentine. Avec la petite farce cuisinée dans une pâte croustillante et une bière de la brasserie ou une bouteille d’eau réussissent à raviver les papilles des amateurs de nourriture. Parmi le groupe, une influenceuse connue sous le nom de uncopeau sur Instagram et TikTok apprécie l’enchaînement des plats, "c’est une idée originale et cela permet de mettre en avant la qualité de la street food au niveau de Lyon".

Plus que deux dégustations et une dernière collation salée. Direction Saint-Paul dans le 5e arrondissement pour découvrir la cuisine d’Amérique du sud de Taco Taco. Après le tacos lyonnais, le taco mexicain va être mis à l’honneur. Boeuf, poulet et chorizo sont possibles dans la tortilla avec les différentes sauces maison.

Le taco mexicain de chez Taco taco @Hugo Reynouard

Une petite note de fraîcheur

Et ce n'est pas encore terminé. Après avoir déboutonné son jean, quoi de mieux que de clôturer ce parcours gustatif par une petite note de fraîcheur avec une dégustation de glace à la Fabrique givrée. "Au début nous avions eu l’idée de prendre une tarte à la praline, mais la glace c’est bien mieux pour la digestion c'est moins lourd ", s’amuse Alexandre Theoule. Glace avec du basilic ou à la fleur d’oranger, tous les goûts seront possibles pour finir en douceur ce Lyon food tour.

Le 22 mai et samedi 27 mai, le Lyon food tour proposera des balades de 11 heures à 14 heures et aussi en after work le jeudi 25 mai à partir de 18h 30 avec le même parcours. La taille des groupes sera limitée à 12 personnes et pour participer il faudra débourser 49 euros par personne. Pour Alexandre, il n’a pas de contrainte de temps, il continuera en proposer en fonction de la demande.

