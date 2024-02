Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans des 10 et 11 février

Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités à faire ce week-end des 10 et 11 février.

Titanic en ciné-concert à la Halle Tony Garnier

Dimanche 11 février, la Halle Tony Garnier accueillera Titanic, chef-d’œuvre du cinéma hollywoodien, récompensé 11 fois aux Oscars. À l'occasion des 25 ans du film, 130 musiciens interprèteront la partition de James Horner. Le film sera diffusé en haute définition sur écran géant.

Tarifs : Les billets sont disponibles en ligne, de 40 à 89€

À nos amours - Exposition au musée des confluences

Conçue et réalisée par le Palais de la Découverte à Paris, l’exposition à nos amours est adaptée par le musée des Confluences. Cette exposition lyonnaise propose sa vision des amours grâce à quelque 150 objets, provenant en majorité des collections du musée des Confluences, mais aussi des prêts illustrant des pratiques et des traditions populaires.

"Dans une scénographie nouvelle, pensée comme une expérience émotionnelle, cette expo s’en donne à cœur joie pour décrypter les liens émotionnels qui nous unissent : amour, amitié, liens familiaux, désir… Une exploration enivrante, à travers le temps, les cultures, les croyances, les technologies pour décoder ce sentiment universel pourtant si complexe."

Tarifs : Plein tarif : 9 €, Tarif réduit : de 5 à 6 €, Jeune actif 18-25 ans : 5 €

Vide dressing des petites cantines

Samedi 10 février, de 11h30 à 18h, l'association "Petites Cantines Perrache" organise son vide-dressing. Que vous soyez femme, homme ou enfant, c'est l'occasion de trouver des trésors vestimentaires à des petits prix.

Lieu : 74 rue de la Charité, Lyon 69002

Poly'Gones, la nouvelle convention de rétrogaming lyonnaise - La Cité des Halles de Lyon

La Cité des Halles de Lyon accueillera les 10 et 11 février la première édition du Poly'Gones Festival, de quoi ravir les amateurs de jeux vidéos vintage.

Une nouvelle convention entièrement dédiée au rétrogaming débarque à Lyon. Pendant deux jours, les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir une trentaine de consoles d'époque dont des Nintendo, Famicom et Genesis. Organisé par le youtuber Rétro Polo et la boutique Art'Cade, l'évènement réunira notamment des collectionneurs, réparateurs, développeurs et artistes.

Tarifs : de 5 à 8 €

Brickius Maximus, l'expo en briques LEGO® - Lugdunum Musée

Jusqu'au 25 août, Lugdunum musée propose à ses visiteurs de suivre les aventures d'un agent secret à travers l'Empire Romain du IIe siècle, avec une exposition mêlant LEGO® et objets antiques.

En plus d'être pédagogique et ludique, l'ensemble de l'exposition a été adapté en braille et est proposé en audiodescription. Qui plus est, elle est aussi accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Tarifs : le billet plein tarif est de 7 € et le tarif réduit de 4,50 €