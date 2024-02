Théâtre des Célestins : Dans les coulisses d’une élection de Miss…

Suzanne de Baecque a concouru à l’élection de Miss Poitou-Charentes en 2020. Elle en a tiré la matière d’un spectacle, Tenir debout, à l’affiche des Célestins.

L’élection d’une Miss, ce qu’il se passe dans les coulisses, les parcours, les rêves et les personnalités des différentes candidates… c’est justement le sujet de la pièce écrite et mise en scène par Suzanne de Baecque.

Pour évoquer les dessous de ce type de concours, elle s’est inspirée de sa propre expérience. En effet, la jeune comédienne (elle figurait notamment dans la mise en scène d’Alain Françon, La Seconde Surprise de l’amour, de Marivaux) a participé à l’élection de Miss Poitou-Charentes en 2020.

Non pas dans l’espoir de coiffer la couronne mais pour vivre l’ambiance de l’intérieur. Épaulée par la chorégraphe Raphaëlle Rousseau, elle en a tiré un spectacle qui mêle textes, jeu, films, enregistrements sonores.

Une pièce à la lisière du “théâtre-documentaire” qui multiplie témoignages et confidences pour comprendre le rêve que partagent ces jeunes femmes qui défilent en robes de soirée ou en maillots de bain.

Comment, aujourd’hui, alors qu’une nouvelle parole féministe se fait entendre, peut-on avoir envie de devenir Miss ? Sans jugement et avec une bonne dose d’humour, Suzanne de Baecque et Raphaëlle Rousseau tentent de saisir ce que ces concours racontent de l’ultra-contemporain. “Je tenais à vivre avec mon corps cette expérience-là, plutôt que de me contenter d’un regard en surplomb. Et je voulais aller au-delà des a priori que l’on peut avoir sur ces filles que l’on regarde mais dont on sait finalement peu de choses”, explique Suzanne de Baecque.

Tenir debout – Du 13 au 17 février aux Célestins