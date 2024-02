Alors que de nombreuses petites stations sont confrontées au manque de neige, en Isère la station de l’Alpe d’Huez réfléchit à limiter le nombre de skieurs sur ses pistes le week-end en raison d’une trop forte affluence.

Perchée à 1860 mètres d’altitude, la station de l’Alpe d’Huez en Isère attire de plus en plus de skieurs ces dernières semaines. Plutôt habituée à accueillir 20 à 25 000 skieurs par jour en semaine, ces derniers temps la station connaît des pics à près de 30 000 skieurs le samedi, au risque de dégrader l’expérience des touristes. Désireuse de maintenir une certaine qualité d’accueil, la municipalité a donc entamé une réflexion pour mettre un frein à la ruée sur l’Alpe d’Huez le week-end, alors que les petites stations manquent cruellement de neige à basse altitude.

Avec son domaine qui culmine à 3330 mètres d'altitude, l'Alpe d'Huez bénéficie encore d'un enneigement décent. (Crédit DR)

3 à 5 000 skieurs de plus le samedi

Mercredi dernier, auprès de nos confrères de France Bleu Isère, le maire d'Huez, Jean-Yves Noyrey, expliquait ainsi "on en est à se demander si on ne va pas réglementer un peu le samedi et arrêter quelques quotas". Il n’en fallait pas plus pour susciter un certain emballement, que tente de tempérer tant bien que mal l’office du tourisme. "Les propos du maire ont été un petit peu maladroits. Il n’y a pas de quotas, on réfléchit juste à limiter les tarifs promotionnels du samedi hors vacances scolaires", tempère avec une pointe d’agacement dans la voix François Badjily, le directeur de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez.

"Comme on veut garder une certaine qualité d’accueil, on va limiter les tarifs promotionnels le samedi, qui viennent rajouter une clientèle supplémentaire " François Badjily, directeur de l'Office du tourisme

Depuis le début de l’hiver, la station dont le sommet culmine à 3 330 m réalise une "très très grosse saison" reconnaît François Badjily, "de par son attractivité", "le manque de neige dans les petites stations aux alentours" et surtout, le samedi, une offre "promotionnel à 37 euros au lieu de 62, qui nous amène un apport de clientèle assez important", précise le chef de l’office du tourisme. Sur les seules journées du samedi, le nombre de skieurs supplémentaire serait de l’ordre de 3 à 5 000.

Limiter les tarifs promotionnels du samedi

"On est victime de notre succès, ça a trop bien marché", enchaîne François Badjily, en précisant que la décision a donc été prise de suspendre cette opération promotionnelle pendant 1 mois, le temps des vacances scolaires de février, "au moment où il y a des gros départs et de grosses arrivées" de vacanciers. Passée cette période de vacances, l’Alpe d’Huez réfléchit donc à "limiter les tarifs promotionnels du samedi […] de façon à ce qu’il y ait une circulation fluide, un stationnement agréable et ne pas avoir une saturation de la station à certains moments" explique le responsable de l’office de tourisme.

Reste à savoir à combien sera limité le nombre de ces forfaits, "pour l’instant la décision n’est pas prise et on ne se pose pas la question pendant 1 mois", assure M. Badjily. D’ici là, le possible retour de la neige à plus basse altitude pourrait participer à relâcher la pression exercée sur l’Alpe d’Huez.