Ouverture exceptionnelle de la Correrie de la Grande Chartreuse

Pour les vacances de février, à 1h30 de Lyon, à Saint-Pierre-de-Chartreuse (aussi station de ski), une visite aussi rare que passionnante.

Plongée dans l’univers des moines copistes du Moyen Âge à la découverte de l’histoire du travail des livres, et en particulier les décorations des ouvrages.

Si les chartreux ne peuvent ouvrir leur monastère à la visite, la Correrie de la Grande Chartreuse, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, ancien lieu de vie des frères chartreux, se consacre à témoigner de leur vie.

Labellisé Musée de France, la Correrie met en avant une partie historique retraçant l'histoire de l'Ordre, ses maisons et les moyens de subsistance des chartreux et une partie plus monastique mettant en avant la vie spirituelle des chartreux au travers leur quotidien.

Ouvertures exceptionnelles (sous réserve des conditions météorologiuques) pendant les vacances de février : les mardi et mercredi, du 7 février au 1er mars, de 14h à 17h30.

Tarifs : 12€ adultes, 5€ enfants

Des ateliers pour réaliser à la gouache une lettrine sont prévus les mercredi 8, 15,22 février et 1er mars à 15h (10€ adultes, 5€ enfants)